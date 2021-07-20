Uzman isim uyardı! Geçmeyen kasık ağrınız ve adet düzensizliğiniz varsa...

Bu durum, birçok fizyolojik değişime neden oluyor. Çeşitli kistler oluşabilir, polip ve miyomlar artabiliyor. Aynı şekilde rahim ağzı kanserine yol açan human papiloma virüse bağlı kanser öncüsü belirtiler de bu dönemde daha sık ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. N. Melih Gündüz 40'lı yaşlardan sonra kadınların dikkat etmesi gereken jinekolojik belirtileri açıklıyor.