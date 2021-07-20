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    Uzman isim uyardı! Geçmeyen kasık ağrınız ve adet düzensizliğiniz varsa...

    Jinekolojik rahatsızlıklar, kadınları tehdit ediyor. 40'lı yaşlardan sonra daha sık görülüyor. Erken teşhisin önemine dikkat çeken uzmanlar, "Geçmeyen kasık ağrınız ve adet düzensizliğiniz varsa, vakit kaybetmeden doktora gidin" diyor.

    Tehlike kapıyı 40'ta çalıyor

    Menopoz, adıyla bile kadınları korkutmaya yetiyor. Genellikle 45-55 yaş arasında ortaya çıkan bu dönem ülkemizdeki kadınlarda 46-48'li yaşlarda görülebiliyor. Menopoz döneminde, kadınlarda östrojen oranı değişiyor.

    Bu durum, birçok fizyolojik değişime neden oluyor. Çeşitli kistler oluşabilir, polip ve miyomlar artabiliyor. Aynı şekilde rahim ağzı kanserine yol açan human papiloma virüse bağlı kanser öncüsü belirtiler de bu dönemde daha sık ortaya çıkabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. N. Melih Gündüz 40'lı yaşlardan sonra kadınların dikkat etmesi gereken jinekolojik belirtileri açıklıyor.

    EN ÖNEMLİSİ SMEAR TESTİ
    Jinekolojik hastalıklarda, erken tanı büyük önem taşıyor. Tanı yöntemlerinin başında smear testi geliyor.

        Rahim ağzından akıntı örneği alınarak hücrelerin incelendiği bu testte ASCUS, LGSIL, HGSIL adı verilen hücresel anormallikler belirlenebiliyor. Kist ve adet dönemi düzensizlikleri de 40'lı yaşlardan sonra sık görülüyor.

        Yumurtalık kanserleri genelde değişik adet şekilleriyle karşımıza çıkabiliyor. Ya gecikerek, ya aşırı adet görerek ya da parçalı kanamalar şeklinde ki buna beraberinde kasık ağrısı da eşlik edebiliyor. Kitlenin büyüklüğüne bağlı olarak hastalarda kabızlık ve sık idrar problemi de ortaya çıkabiliyor.

        HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
        Karbonhidrat ve rafine şekerden uzak durun. Doğal beslenin.
        Düzenli egzersiz yapın. Günde en az 30 dakika kadar yürüyün.


            Obezite, kansere zemin hazırlar. Bu nedenle kilo kontrolünü sağlayın. Fazla kilonuzdan kurtulun.
            Günde en az 2 litre su tüketin.
            Genetik yatkınlık faktörü jinekolojil hastalıklarda önemlidir. Ailenizde kanser öyküsü varsa muayeneyi aksatmayın.


            Rahim ağzı kanserlerine karşı HPV aşısı yaptırın.
            Düzenli jinekolojik testleri ihmal etmeyin.

            BU BELİRTİLERE DİKKAT
            Adet kanaması miktarındaki artış veya azalma

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                Haberler Sağlık Uzman isim uyardı! Geçmeyen kasık ağrınız ve adet düzensizliğiniz varsa...