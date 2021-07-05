Uzmanlar uyardı! Zehirli guatr kadınların kabusu oluyor | Zehirli guatr nedir?

TİROİT KANSERİ RİSKİ YÜKSEK

Bazı çalışmalar zehirli guatrlı hastalarda tiroit kanserinin daha sık görüldüğünü gösterirken, diğer kısım araştırmalar bir ilişki bulamadı. Ancak yaklaşık 2 bin 500 hastanın dahil edildiği bir araştırmada zehirli guatr ve nodülü olan hastalarda tiroit kanseri sıklığı yüzde 11.5 olarak saptandı. Buna göre kanser gelişme riski fazla...