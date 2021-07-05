Uzmanlar uyardı! Zehirli guatr kadınların kabusu oluyor | Zehirli guatr nedir?

Tiroit hormonlarının, tiroit bezinden az salınmasına hipotiroidi, fazla salgılanması durumuna 'zehirli guatr' deniyor. Doç. Dr. Muzaffer İlhan, zehirli guatrın kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 6 kat daha sık görüldüğünü söylüyor.
Önemli bilgiler veriyor: Hastalarda çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, sinirlilik, ısıya tahammülsüzlük gibi belirtiler görülür.
TEŞHİSİ ZOR DEĞİL
Zehirli guatrlı hastalar klinik belirtilerinin derecesine göre kolaylıkla tanı alabilir. Hatta bazı hastalar hekim tarafından kapıdan girdiği an teşhis edilebilir.