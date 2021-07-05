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    Uzmanlar uyardı! Zehirli guatr kadınların kabusu oluyor | Zehirli guatr nedir?

    Zehirli guatr, bağışıklık sisteminin tiroit dokusunu yabancı bir doku olarak algılayarak saldırmasıyla meydana geliyor. Uzmanlar, daha çok kadınlarda görülen guatrın tedavi edilmezse kalp yetmezliğiyle ölüme yol açtığını söylüyor.

    Kadınların kabusu zehirli guatr

    Tiroit hormonlarının, tiroit bezinden az salınmasına hipotiroidi, fazla salgılanması durumuna 'zehirli guatr' deniyor. Doç. Dr. Muzaffer İlhan, zehirli guatrın kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 6 kat daha sık görüldüğünü söylüyor.

    Önemli bilgiler veriyor: Hastalarda çarpıntı, ellerde titreme, kilo kaybı, sinirlilik, ısıya tahammülsüzlük gibi belirtiler görülür.

    TEŞHİSİ ZOR DEĞİL
    Zehirli guatrlı hastalar klinik belirtilerinin derecesine göre kolaylıkla tanı alabilir. Hatta bazı hastalar hekim tarafından kapıdan girdiği an teşhis edilebilir.

        Zehirli guatr tanısını kesinleştirmek için TSH, serbest T4, serbest T3 gibi tiroit hormonlarına ek olarak, tiroit antikor düzeyleri istenebilir. Tiroit ultrasonografisi ile bezin görünümü ve bezde bir kitle olup olmadığı incelenir. Eğer bu testler yeterli olmazsa tiroit sintigrafisi ile zehirli guatr ayrımı yapılabilir.

        ATOM TEDAVİSİ UYGULANABİLİR
        Zehirli guatr tedavisinde genel olarak 3 yaklaşım bulunuyor. Birinci tedavi yöntemi ilaç tedavisidir. Diğer bir tedavi yöntemi atom tedavisi olup ağızdan düşük dozda iyodun tiroit bezi tarafından tutulması sağlanarak tiroit bezinin fazla çalışması bir nevi söndürülür. Üçüncü tedavi yöntemi ise ameliyat ile tiroidin alınmasıdır.

        Eğer tedavi gecikirse, hastalarda kalpte ritim bozukluğu, kalp büyümesi, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon gibi özellikle kalp damar sisteminde bozukluklar olur. Hastalarda tiroit krizi sonucu ani ölümler görülebilir.

            TİROİT KANSERİ RİSKİ YÜKSEK
            Bazı çalışmalar zehirli guatrlı hastalarda tiroit kanserinin daha sık görüldüğünü gösterirken, diğer kısım araştırmalar bir ilişki bulamadı. Ancak yaklaşık 2 bin 500 hastanın dahil edildiği bir araştırmada zehirli guatr ve nodülü olan hastalarda tiroit kanseri sıklığı yüzde 11.5 olarak saptandı. Buna göre kanser gelişme riski fazla...
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            Haberler Sağlık Uzmanlar uyardı! Zehirli guatr kadınların kabusu oluyor | Zehirli guatr nedir?