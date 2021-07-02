Kulak ardı etmeyin! İşitme kayıpları yaz aylarında artıyor...

İşitme yetisinin azalması, çınlama hissi veya kulaktan dışarı doğru gelen akıntı, kulak zarı delinmesinin işareti olabiliyor. Bu ince zarın gördüğü hasar, yırtılma veya delinme olarak sonuçlanabiliyor.
Doç. Dr. Abdülkadir Özgür, özellikle yaz mevsiminde kulak problemlerinin arttığını belirtiyor. İşitme kayıplarıyla ilgili önemli sorulara cevap veriyor:
Kulak zarımın delik olduğunu nasıl anlarım? Kulak zarının delik olup olmadığı kulak muayenesi ile tespit edilir. Eğer kulakta işitme kaybı, akıntı gibi şikayetler var ise mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Kulak zarında delik tespit edilirse işitme kaybının derecesinin belirlenmesi için odyolojik değerlendirme ve enfeksiyonun kulak kemiğine olan zararının değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi yapılması gerekir. Hastalığın şiddetine göre bazen MR çektirmek de gerekebilmektedir.
Kulak zarımda delik var. Ne yapmalıyım? Kulak zarında delik var ise kulağın su ile temas etmemesi çok önemlidir. Banyo yapmak, yüzme gibi su ile temasın sık olduğu durumlarda mutlaka kulağın tıkanması gerekir. Silikon tıkaç kullanılabileceği gibi yağlı bir krem ve pamuk ile tıkaç hazırlanabilir. Fakat bu koruma sadece enfeksiyonların tekrarlaması için geçici bir çözüm- dür. Kulak zarında delik var ise mutlaka ameliyat ile tamir edilmesi gerekir.
Hangi ameliyatlar yapılmaktadır? Eğer sadece kulak zarı delik ise ve hastalığın orta kulakta yaptığı hasar sınırlı ise timpanoplasti, hastalık ilerlemiş ve kulak kemiğinde erimeye neden olmuş ise o zaman astoidektomi yapılabilir.
KORUMAK İÇİN ŞUNLARI YAPIN
Kulak kirinin temizlenmesi için pamuklu çubuk ve benzeri şeyler kullanmayın.
Kulağı, gelebilecek sert travmalardan korumaya çalışın.
Uzun süre denizde veya havuzda kalmaktan kaçının.
Gürültülü ortamlardan uzak durun.
2 saatten fazla kulaklık kullanmayın.
Doç. Dr. Abdülkadir Özgür, özellikle yaz mevsiminde kulak problemlerinin arttığını belirtiyor. İşitme kayıplarıyla ilgili önemli sorulara cevap veriyor:
Kulak zarımın delik olduğunu nasıl anlarım? Kulak zarının delik olup olmadığı kulak muayenesi ile tespit edilir. Eğer kulakta işitme kaybı, akıntı gibi şikayetler var ise mutlaka kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı tarafından değerlendirilmesi gerekir. Kulak zarında delik tespit edilirse işitme kaybının derecesinin belirlenmesi için odyolojik değerlendirme ve enfeksiyonun kulak kemiğine olan zararının değerlendirilmesi için bilgisayarlı tomografi yapılması gerekir. Hastalığın şiddetine göre bazen MR çektirmek de gerekebilmektedir.
Kulak zarımda delik var. Ne yapmalıyım? Kulak zarında delik var ise kulağın su ile temas etmemesi çok önemlidir. Banyo yapmak, yüzme gibi su ile temasın sık olduğu durumlarda mutlaka kulağın tıkanması gerekir. Silikon tıkaç kullanılabileceği gibi yağlı bir krem ve pamuk ile tıkaç hazırlanabilir. Fakat bu koruma sadece enfeksiyonların tekrarlaması için geçici bir çözüm- dür. Kulak zarında delik var ise mutlaka ameliyat ile tamir edilmesi gerekir.
Hangi ameliyatlar yapılmaktadır? Eğer sadece kulak zarı delik ise ve hastalığın orta kulakta yaptığı hasar sınırlı ise timpanoplasti, hastalık ilerlemiş ve kulak kemiğinde erimeye neden olmuş ise o zaman astoidektomi yapılabilir.
KORUMAK İÇİN ŞUNLARI YAPIN
Kulak kirinin temizlenmesi için pamuklu çubuk ve benzeri şeyler kullanmayın.
Kulağı, gelebilecek sert travmalardan korumaya çalışın.
Uzun süre denizde veya havuzda kalmaktan kaçının.
Gürültülü ortamlardan uzak durun.
2 saatten fazla kulaklık kullanmayın.