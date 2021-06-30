Bu sese kulak verin | Mizofoni hastalığı nedir? (Sağlık haberleri)

Mizofoni, yemek yerken ağız şapırdatma, sakız çiğneme ve öksürük gibi gündelik hayatta herkesin çıkardığı seslerden tiksinme noktasına ulaşan aşırı rahatsızlık hissine deniyor. Mizofonisi olanlarda, sesi duymayla birlikte kaygı, korku ve öfke gibi duygular oluştuğunu vurgulayan Dr. Barış Önen Ünsalver, "Yemek sesinden rahatsızlık olgularında o sesi çıkaran kişiyle aynı ortamda yemek yemediklerini biliriz. Mizofoni genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Yorgunlukla mizofoni arttığından kişilerin bolca istirahat etmesi önemlidir." diyor.

KİRAZ SAPI KARACİĞERİ YER

Kiraz sapı çayı, ödem söktürücü olarak biliniyor. Ancak Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Hakan Terekeci, yararları kadar zararlarının da olduğunu söylüyor. Terekeci, "Yoğun bakımlarda kiraz sapı tüketimine bağlı karaciğer yetmezliği yaşayan iki vaka takip ettim. Bilinçsiz kiraz sapı tüketimi karaciğere toksik etki yapabilir" diyor.