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    6 saatten az uyuyanların kısırlığa yakalanma ihtimali artıyor (Sağlık haberleri)

    Uyku hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde , kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altıntaş, "Erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 yıl daha yaşlı bir erkeğin hormon seviyesine düşer. Kısırlığa sebep olabilir. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor" diyor.

    Az uyku kısırlığa gebe

    Uyku hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde Alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altıntaş, "Erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 yıl daha yaşlı bir erkeğin hormon seviyesine düşer. Kısırlığa sebep olabilir. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor" diyor.

    YUMURTA GÜZELLİĞİ
    Kahvaltının     vazgeçilmezi yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Protein açısından zengin olan mucize besin, düşük kalorili olduğu için tokluğu arttırıyor. Fazla kilolarla savaşmaya yardımcı oluyor. Beyin gelişimini destekliyor. Doymamış yağlar sağlıyor. Göz sağlığını koruyor.

    SARI KANTARON!
    Doğal     şifa kaynağı sarı kantaron bitkisinin cilt ve ruh sağlığının yanı sıra menopozun olumsuz etkilerini azaltmada da önemli etkisi bulunuyor. Dr. Ece Yiğit, doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğini söylüyor. "İlaçlarla birlikte alındığında kanamalara ve tansiyonda yükselmelere neden oluyor." diyor.

        HAMİLELERE NOHUT GÜCÜ
        Nohut, iltihapla savaşır. Saç dökülmesine karşı etkili olur. Göz sağlığını artırır. Ciltteki kırışıklıkları ve ince çizgileri önler. Kalp sağlığını destekler. Hamileler için mucize etki gösterir.

        SİVİLCELERE MOR LAHANA
        Mor lahana, hasarlı hücreleri onarır. Sivilcelere karşı iyi gelir. Baş ağrısını dindirir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalp hastalıklarını önler. Katarakt ve felç riskini azaltır.

        SAĞLAM SAÇLAR İÇİN SÜT MISIR
        Mısır, sindirim sistemini güçlendirir. Sağlam bir bağ dokusu sağlar. Göz sağlığını korur. Kalbe birebirdir. Alzheimer'ı önler. Cilt ve saç sağlığına iyi gelir.
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        Haberler Sağlık 6 saatten az uyuyanların kısırlığa yakalanma ihtimali artıyor (Sağlık haberleri)