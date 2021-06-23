6 saatten az uyuyanların kısırlığa yakalanma ihtimali artıyor (Sağlık haberleri)

Uyku hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde Alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altıntaş, "Erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 yıl daha yaşlı bir erkeğin hormon seviyesine düşer. Kısırlığa sebep olabilir. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor" diyor.