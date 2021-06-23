6 saatten az uyuyanların kısırlığa yakalanma ihtimali artıyor (Sağlık haberleri)

Uyku hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, 6 saatten az uykunun yetişkinlerde Alzheimer, kanser ve kısırlık gibi hastalıklara yol açtığını belirtiyor. Altıntaş, "Erkeklik hormonu seviyesi her geçen sene azalır. 6 saatin altında uyuyan erkeklerde vücudundaki erkeklik hormonu seviyesi, kendilerinden 10 yıl daha yaşlı bir erkeğin hormon seviyesine düşer. Kısırlığa sebep olabilir. Bir taraftan hem uyumamak sizi yaşlandırıyor, hem de üremeyle ilgili problemler açığa çıkıyor" diyor.
YUMURTA GÜZELLİĞİ
Kahvaltının vazgeçilmezi yumurtanın faydaları saymakla bitmiyor. Protein açısından zengin olan mucize besin, düşük kalorili olduğu için tokluğu arttırıyor. Fazla kilolarla savaşmaya yardımcı oluyor. Beyin gelişimini destekliyor. Doymamış yağlar sağlıyor. Göz sağlığını koruyor.
SARI KANTARON!
Doğal şifa kaynağı sarı kantaron bitkisinin cilt ve ruh sağlığının yanı sıra menopozun olumsuz etkilerini azaltmada da önemli etkisi bulunuyor. Dr. Ece Yiğit, doktora danışılmadan kullanılmaması gerektiğini söylüyor. "İlaçlarla birlikte alındığında kanamalara ve tansiyonda yükselmelere neden oluyor." diyor.