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    GDO'lu besinlere dikkat: Erkeklerde meme büyümesine yol açabiliyor

    Modern hayatın getirdiği yanlış beslenme, GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor. Erkeklerde iye yani meme büyümesine neden oluyor. Op. Dr. Uçkunkaya, açıklamalarda bulunuyor: osteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliği, meme büyümesine yol açıyor. t hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da jinekomastiye sebep olabilir.

    Görmemezlikten gelmeyin

    Modern hayatın getirdiği yanlış beslenme, GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor. Erkeklerde iye yani meme büyümesine neden oluyor. Op. Dr. Uçkunkaya, açıklamalarda bulunuyor: osteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliği, meme büyümesine yol açıyor. t hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da jinekomastiye sebep olabilir. Sabunlarda ve şampuanlarda bulunan , yağları gibi içinde hormonal durumları etkileyen maddeler de etkendir. Jinekomasti, ameliyatla tedavi edilebiliyor.

    UTANMA DUYGUSU
    Jinekomasti,     erkeklerde ergenlik döneminde psikolojik sorunlara yol açabilyor. Kız ve erkek çocuklarının ergenlik çağına geçişinden itibaren, fizyolojik ve psikolojik sorunlarının ihmal edilmesi, gelecekte çözümü güç sonuçlar yaratabiliyor. Hastalığın, oluşturduğu en önemli problem utanma duygusudur. Bu da kişinin birçok alanını etkiliyor.

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    Ey aziz İstanbul
    Haberler Sağlık GDO'lu besinlere dikkat: Erkeklerde meme büyümesine yol açabiliyor