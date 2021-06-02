GDO'lu besinlere dikkat: Erkeklerde meme büyümesine yol açabiliyor

Modern hayatın getirdiği yanlış beslenme, GDO'lu ürünler ve fazla kilo vücut yapısını bozuyor. Erkeklerde jinekomastiye yani meme büyümesine neden oluyor. Op. Dr. Evrim Uçkunkaya, açıklamalarda bulunuyor: Testosteron ve östrojenlerin düzensizliği ya da dengesizliği, meme büyümesine yol açıyor. Tiroit hormonun fazla salgılanması, böbrek yetersizliği, karaciğer yetersizlikleri ve siroz da jinekomastiye sebep olabilir. Sabunlarda ve şampuanlarda bulunan çay ağacı, lavanta yağları gibi içinde hormonal durumları etkileyen maddeler de etkendir. Jinekomasti, ameliyatla tedavi edilebiliyor.

UTANMA DUYGUSU

Jinekomasti, erkeklerde ergenlik döneminde psikolojik sorunlara yol açabilyor. Kız ve erkek çocuklarının ergenlik çağına geçişinden itibaren, fizyolojik ve psikolojik sorunlarının ihmal edilmesi, gelecekte çözümü güç sonuçlar yaratabiliyor. Hastalığın, oluşturduğu en önemli problem utanma duygusudur. Bu da kişinin birçok alanını etkiliyor.