Uzman isim kolesterole karşı uyardı! Yanlış beslenme, hastalık riskini artırıyor

Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, kolesterolle ilgili şu bilgileri veriyor.
KİLONUZA DİKKAT EDİN:
Kolesterol ve trigliserid gibi yağlar, kan dolaşımında serbest olarak dolaşmıyor. Bunlar vücutta dört gruba ayrılıyor. Kandaki kolesterol düzeyi, kalp ve damar hastalıkları riskini ortaya koyuyor. Kan kolesterolünün ortalama yüzde 70'ini oluşturan LDL, ne kadar artarsa kalp hastalığı riski de o kadar artıyor. Kan kolesterolünün yüzde 25'ini oluşturan HDL'nin artması ise bu riski azaltıyor. Kolesterolün ortaya çıkmasında şu faktörler etkili oluyor:
YAĞLI YİYECEKLER
Eğer yağlı yiyecekler çok fazla tüketiliyorsa, bu durum kolesterol riskini artırıyor. Et, peynir gibi hayvansal gıdalarda ve hazır gıdalarda yüksek oranda kolesterol bulunuyor.
GENETİK YAPI:
Ailesinde kolesterol rahatsızlığı bulunanların düzenli kontrollerini aksatmaması gerekiyor.