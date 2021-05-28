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    Uzman isim kolesterole karşı uyardı! Yanlış beslenme, hastalık riskini artırıyor

    Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. serden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. , kolesterolle ilgili şu bilgileri veriyor.

    Kolesterole çözüm siyah üzüm

    Yanlış beslenme ve hareketsiz yaşam, hayatı tehdit ediyor. Kanserden tansiyon, diyabetten kolesterole kadar yüzlerce kronik hastalığa zemin hazırlıyor. Hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de yaşam süresini kısaltıyor. Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul, kolesterolle ilgili şu bilgileri veriyor.

    KİLONUZA DİKKAT EDİN:
    Kolesterol ve trigliserid gibi yağlar, kan dolaşımında serbest olarak dolaşmıyor. Bunlar vücutta dört gruba ayrılıyor. Kandaki kolesterol düzeyi, kalp ve damar hastalıkları riskini ortaya koyuyor. Kan kolesterolünün ortalama yüzde 70'ini oluşturan LDL, ne kadar artarsa kalp hastalığı riski de o kadar artıyor. Kan kolesterolünün yüzde 25'ini oluşturan HDL'nin artması ise bu riski azaltıyor. Kolesterolün ortaya çıkmasında şu faktörler etkili oluyor:

    YAĞLI YİYECEKLER
    Eğer yağlı yiyecekler çok fazla tüketiliyorsa, bu durum kolesterol riskini artırıyor. Et, peynir gibi hayvansal gıdalarda ve hazır gıdalarda yüksek oranda kolesterol bulunuyor.

    GENETİK YAPI:
    Ailesinde kolesterol rahatsızlığı bulunanların düzenli kontrollerini aksatmaması gerekiyor.

        FAZLA KİLO
        İleri derecede şişman olan kişilerin kanlarında kolesterol miktarı da yüksek oluyor.

        HAREKETSİZ YAŞAM
        Yanlış beslenme kadar, hareketsiz yaşam da kolesterol için risk oluşturuyor.

        CİNSİYET
        Erkeklerde 45 yaş ve üzerinde kötü kolesterol görülme sıklığı artıyor. Kadınlarda ise menopoz sonrasında kolesterol rahatsızlığı daha sık görülüyor.

        DOĞAL MUCİZE
        İmparatorların yiyeceği üzüm, kanserle savaşıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücuda güç veriyor. Siyah üzüm, kötü kolesterolü düşürüyor.
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