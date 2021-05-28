Uzman isim kolesterole karşı uyardı! Yanlış beslenme, hastalık riskini artırıyor

KİLONUZA DİKKAT EDİN:

Kolesterol ve trigliserid gibi yağlar, kan dolaşımında serbest olarak dolaşmıyor. Bunlar vücutta dört gruba ayrılıyor. Kandaki kolesterol düzeyi, kalp ve damar hastalıkları riskini ortaya koyuyor. Kan kolesterolünün ortalama yüzde 70'ini oluşturan LDL, ne kadar artarsa kalp hastalığı riski de o kadar artıyor. Kan kolesterolünün yüzde 25'ini oluşturan HDL'nin artması ise bu riski azaltıyor. Kolesterolün ortaya çıkmasında şu faktörler etkili oluyor: