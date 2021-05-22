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    Kilo çevreden belli

    Obezitenin gelişiminde en başta 'hatalı beslenme' ve 'hareketsizlik' olmak üzere metabolik farklılıklar ve genetik özellikler gibi pek çok etken rol oynuyor. Uzmanlar, obezitede çevresel faktörlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Riski artıran etkenleri sıralıyor

    Kilo çevreden belli
    Türkiye'de her 5 kişiden 1'inde obezite görülüyor. Obezitenin gelişiminde en başta 'hatalı beslenme' ve 'hareketsizlik' olmak üzere metabolik farklılıklar ve genetik özellikler gibi pek çok etken rol oynuyor.

    Diyetisyen , obezite riskini artıran 6 çevresel etkeni sıralıyor:

    Yüksek kalori içeren gıdaların kolayca bulunabilmesi: Fast food, işlenmiş gıdalar, paketli ürünler ve gazlı-şekerli içecekler kilo alma sürecini destekleyen olumsuz faktörler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bugünkü koşullarda, besin değeri açısından bir anlamı olmayan lezzetli gıdalara oldukça kolay erişilebiliyor.

    Büyük porsiyonlar: Son 50 yılda özellikle fast food satış noktalarındaki porsiyonlar 5 kata kadar arttı. Müşteri memnuniyeti için büyütülen porsiyon miktarları ve gösterişli sunumlar tokluk hissine rağmen yemeye devam etme davranışını tetikleyerek alınan kalori miktarını arttırabiliyor.

    Teknolojinin sunduğu imkanlar: TV, bilgisayar, tablet ve telefon gibi iletişim araçları, teknolojinin ilerlemesiyle birlikte uzun saatler ekran başında kalabiliyoruz. Bu durum hareketsizlikle beraber obezitenin artmasına yol açıyor.

    Yetersiz yeşil alan: Yaşadığımız çevrede yürüme alanlarının ve parkların, aktivite yapabileceğimiz alanların az olması ağırlık artışıyla birlikte obeziteye neden oluyor.

    Besinlerin yerleşim düzeni: Örneğin susayıp mutfağa bir bardak su içmeye gittiğinizde, tezgahın üzerinde duran çikolatayı fark edip hiç aklınızda yokken kendinizi çikolata yerken bulabilirsiniz.

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