Varis hastalığı sıklıkla 50 yaş ve üzeri kişilerde görülüyor. Yaz mevsimini gelmesi havaların ısınması ile beraber varisler ile ilgili sorunlar artıyor. Op. Dr. Sinem Yiğit Uğur, "Erken evre varis hastalığında ve ameliyat riski olan yaşlı hastalarda sadece varis çorabı kullanılarak hastalığın ilerlemesi önlenebilmektedir. Diz altı varis çorabı genelde yeterli olmaktadır. İlerleyen vakalarda ise uzman hekimin uygun görmesi halinde genel anestezi gerektirmeyen yöntemlerle varis sorunundan kurtulmak mümkün oluyor." diyor.

UYKU KALBİN FORMÜLÜ

ABD'DE yapılan araştırmada 14 bin 79 orta yaşlı kişinin bilgileri analiz edildi. Çalışma sonucunda 6 saatten az veya 7 saatten fazla uyuyan katılımcıların, kalp rahatsızlığıyla ilgili nedenlerden ölüm riskinin daha fazla olduğunu tespit edildi.

TADINIZ KAÇMASIN

Diyetisyen Gökçen Efe Aydın, ramazan boyunca kısıtlı bir zaman diliminde, düzenli şekilde beslenilmesine alışan vücudu bayramda çok zorlamamak gerektiğini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor:

TANSİYONA DİKKAT

Bayramda aşırı şeker ve tuz içeren, yüksek kalorili yiyecekleri bir anda ve çok fazla tüketmek kan şekerimizde dalgalanmalara ve tansiyon problemlerine neden olabilir. Şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine uygun miktarda sütlü tatlılar, meyve suyu veya soğuk meşrubat yerine su tüketimini keyifli hale getirecek karanfil, limon, nane gibi tatlarla suya aroma katılması gibi kolay uygulanabilir yöntemler her zaman ön planda olmalı.

YENİ DÜNYANIN YEDİ HARİKASI

Ülkemizde daha çok ilkbahar aylarında olgunlaşmaya başlayan yeni dünya meyvesi, şifa saçıyor. Diyetisyen Şeyma Yılmaz, 7 müthiş yararını sıralıyor:

1-BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR:

İçerisindeki A vitaminiyle bağışıklık sistemine katkıda bulunur. Hücreleri onarmaya yardımcı olur.

2-HARARETİ ALIR:

Lifli ve sulu bir meyve olduğundan vücudun hararetini alır. Kan şekerini düzenler.

3- KİLO VERMEYE YARDIMCI:

Lifli yapısıyla sindirim sistemini düzenler, kabızlığı önler. Kilo vermeye yardımcı olur.

4-STRESİ AZALTIR:

Stresi azaltmayı ve uykuya daha rahat dalmayı sağlar.

5- KAN BASINCINI DÜZENLER:

Vücudun mineral ihtiyacına katkıda bulunur. Kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur.

7- ÇEKİRDEKLERİ DE FAYDALI:

Meyvesi dışında çekirdekleri böbrek taşlarının düşürülmesi ve kozmetikte, yaprakları da birçok alanda kullanılabilir.