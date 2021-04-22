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    Kivi ye dökülmeyi önle | Kivinin faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

    C vitamini deposu kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini bitirir. Beyazlamayı engeller.

    Kivi ye dökülmeyi önle

    C vitamini deposu kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini bitirir. Beyazlamayı engeller.

    KARACİĞERE ENGİNAR
    Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Tansiyonu düzenler.

    KAJUYLA KEMİKLER GÜÇLÜ
    Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.

        AZ UYUMAK DEMANS YAPAR
        İngiliz ve Fransız bilim insanları, 8 bin kişiyi 25 yıl boyunca takip etti. Her gece düzenli olarak 6 saat veya daha az uyuyan orta yaşlılarda, 7 saat uyuyanlara göre demans gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi. Sigara içmek, içki içmek ve obezite, demans için risk faktörleriyken, hastalığa yakalanma şansı yaşla birlikte aniden yükseliyor. Demansın, 65 yaş üstü her 14 kişiden birini ve 80 yaşın üzerindeki her altı kişiden birini etkilediği tahmin ediliyor. Alzheimer veya vasküler demans gelişme riski ise 65 yaşın üzerinde yaklaşık her beş yılda bir ikiye katlanıyor.

        ROKA PANCAR SOLUNUMU RAHATLAT
        Bol sebze, meyve, yeterli su, sağlıklı yağlar ve kontrollü karbonhidrat tüketimini içeren bir beslenme şekli ve düzenli fiziksel aktivite, solunum sıkıntısına iyi geliyor. Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, solunumu rahatlatan besinleri sıralıyor:

        KAKULE: İçerisindeki bileşikler hava yollarını genişletiyor. Akciğerlerdeki hava akışını artırarak nefes almayı kolaylaştırıyor.
        PANCAR: Oksijen alımını optimize etmeye yardımcı oluyor. Akciğer fonksiyonuna fayda sağladığı gösterilen nitratlar açısından zengindir.


            ROKA: Yüksek magnezyum içeriğiyle bronşiyollerin gevşemesini sağlıyor. Havanın geçişini kolaylaştırıyor. Solunumu rahatlatıyor.
            BALKABAĞI: Beta karoten, lutein ve zeaksantinden zengindir. Bu özelliğiyle akciğer fonksiyonunu iyileştiriyor. Nefes almayı kolaylaştırıyor. ZERDEÇAL: Ana aktif bileşen olan kurkumin, akciğer fonksiyonunu desteklemek için faydalıdır.
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            Haberler Sağlık Kivi ye dökülmeyi önle | Kivinin faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)