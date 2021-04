Kivi ye dökülmeyi önle | Kivinin faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

AZ UYUMAK DEMANS YAPAR

İngiliz ve Fransız bilim insanları, 8 bin kişiyi 25 yıl boyunca takip etti. Her gece düzenli olarak 6 saat veya daha az uyuyan orta yaşlılarda, 7 saat uyuyanlara göre demans gelişme olasılığının daha yüksek olduğunu belirledi. Sigara içmek, içki içmek ve obezite, demans için risk faktörleriyken, hastalığa yakalanma şansı yaşla birlikte aniden yükseliyor. Demansın, 65 yaş üstü her 14 kişiden birini ve 80 yaşın üzerindeki her altı kişiden birini etkilediği tahmin ediliyor. Alzheimer veya vasküler demans gelişme riski ise 65 yaşın üzerinde yaklaşık her beş yılda bir ikiye katlanıyor.