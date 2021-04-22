Kivi ye dökülmeyi önle | Kivinin faydaları nelerdir? (Sağlık haberleri)

C vitamini deposu kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini bitirir. Beyazlamayı engeller.
KARACİĞERE ENGİNAR
Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Antioksidan özelliği sayesinde, toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olarak, karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler. Tansiyonu düzenler.
KAJUYLA KEMİKLER GÜÇLÜ
Sevilen kuruyemişlerden kaju, bağışıklık sistemini korur. Kansere karşı vücut direncini artırır. Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller içermesi kemik sağlığı açısından önemlidir.