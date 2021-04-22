Toplumda sıklıkta görülen bir rahatsızlık olan kasık fıtığı, daha çok erkeklerle birlikte bebeklerde ve hamile kadınlarda da görülebiliyor. Doç. Dr. Uğur Ekici, kasık fıtığı hakkında merak edilenleri açıklıyor.

Kasık fıtığı, bağırsak kısmı gibi bir dokunun zayıflamış karın kasları arasından çıkıntı yapmasıyla oluşur. Sürekli öksürük ya da hapşırık, hamilelik gibi durumlar fıtık oluşumu açısından riski artırır. Uzun süren kabızlık, ağır egzersiz yapmak, karında zayıf bir noktanın olması da fıtık oluşumuna neden olabilir.

KABIZLIK ŞİKAYETİ ARTIRIR

Ailesinde kasık fıtığı öyküsü olanlar, daha önceden kasık fıtığı geçirenler, sürekli kabızlık şikâyeti olanlar da kasık fıtığı için risk altındadır. Hamilelik döneminde karın kaslarının güçsüzleşmesi ve karın içi basıncın artması nedeniyle fıtık oluşabilir. Bebeklerde görülen kasık fıtığı için risk faktörleri ise erken doğum ve düşük doğum ağırlığıdır. Erkeklerde fıtık testise doğru ilerleyerek bu bölgede ağrı ve şişkinliğe neden olabilir. Fıtık içeriğindeki maddeler, karın duvarında sıkışabilir. Bu durum bağırsakta tıkanıklığa yol açar.

BASKI HİSSİNE DİKKAT

Fıtık, kasık kemiğinin bir ya da her iki tarafında çıkıntı oluşturabilir. Bu çıkıntı özellikle ayaktayken daha belirgin hale gelebilir. Çıkıntının üzerinde ve etrafında yanma veya sızı hissedilebilir. Hastanın kasık bölgesinde eğilirken, öksürürken, ağır bir eşya taşırken şiddetli ağrı hissi oluşabilir. Güçsüzlük ve baskı hissi de belirtilerdendir.

BÜYÜRSE TEK YOL CERRAHİ

Fıtık küçükse ve bir probleme neden olmuyorsa hastaya girişim yapılmadan düzenli takibi yeterli olabilir. Ancak büyüyen, ağrıyan fıtıklarda genellikle cerrahi müdahale şarttır. Fıtık cerrahisinde açık ve kapalı yani laparoskopik ameliyat olarak adlandırılan iki temel yöntem mevcuttur. Açık ameliyat, genel ya da lokal anestezi altında yapılır.