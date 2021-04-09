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    Yanlış beslenme böbrekleri kaybetme! Taze gıda tüketmek ve tuzu azaltmak lazım...

    Prof. Dr. , yanlış beslenme sonucunda oluşan diyabet ve tansiyonun böbrek yetmezliğine yol açtığını söylüyor: Taze gıda tüketmek ve tuzu azaltmak lazım...

    Yanlış beslenme böbrekleri kaybetme
    Dünyada her 10 kişiden 1'inde, 'de ise her 7 kişiden 1'inde böbrek yetmezliği hastalığı görülüyor. Prof. Dr. , giderek artan obezite ve neden olduğu diyabet, tansiyon gibi hastalıkların da böbrek yetmezliğine davetiye çıkardığını belirtiyor. Şunları söylüyor: İstatistikler, böbrek yetmezliğinin dünyadaki 5'inci yaşam kaybı nedeni olacağını gösteriyor. Bunda en önemli etken geç bulgu vermesi, belirtiler hastalık ileri evreye ulaştığında ortaya çıkıyor.



    NEFESTE KÖTÜ KOKU
    Genellikle nefes darlığı, idrar yapmada azalma, idrar renginde değişme, idrarda köpürme, halsizlik, yorgunluk, nefeste kötü koku, bacaklarda ve ellerde kramplar tanı almadan önceki bulgulardır. Ancak hastalık bu şikayetleri ortaya çıkardığında hastalık ileri evreye gelmiş oluyor. Hastalık, laboratuvar tetkikleri yapılmadan tanı konması zor bir hastalık. Bu nedenle özellikle , şeker gibi kronik hastalığı olanlar, ailesinde böbrek hastası bulunan kişiler risk grubundadır. Spor yapıp yeterli sıvı tüketmeyenler, romatizmal hastalıklar veya baş ağrısı gibi nedenlerle yoğun olarak ağrı kesici kullanan kişiler mutlaka böbrek hastalığı açısından incelenmelidir.

    ERKEN TANININ ÖNEMİ
    Toplum     olarak giderek kilo alıyoruz. Obezitedeki bu artış, diyabeti ve özellikle Tip 2 diyabeti davet etmesinin yanında hipertansiyon için de risk oluşturuyor. Diyabet ve hipertansiyon hastalıkların erken tanı ve tedavisiyle, hastaların diyalize kadar ulaşan böbrek yetmezliğinin de önüne geçilebiliyor.

    BUNLARA DİKKAT
    Hazır gıda tüketiminden kaçının. Egzersiz yapın. Daha çok taze meyve sebze ve taze et tüketin. Tuz tüketimini sınırlandırın. Gereksiz vitamin tüketimine son verin.
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