Kemik erimesi yani osteoporoz, ilerleyen yaşla birlikte artıyor. Sinsi hastalık, kadınları daha çok etkiliyor. Yaşam ve beslenme alışkanlıklarında yapılan hatalar gibi değiştirilebilen risk faktörlerine karşı önlem alındığında ise osteoporoz büyük oranda önlenebiliyor. Prof. Dr. Meral Bayramoğlu, osteoporoza yol açan etkenleri anlatıyor. Şu alışkanlıkları bırakmamız gerektiğini söylüyor:

HAREKETSİZ BİR YAŞAM SÜRMEK

Yürüyüş ve koşu gibi sporları yapan kişilerde osteoporoz gelişme riski hareketsiz kişilere göre daha az oluyor. İş gereği uzun süre masa başında kalması gereken kişilerin her gün düzenli olarak yürüyüş yapmaları hem kemik hem kalp damar sağlığı açısından faydalı olacaktır.

KALSİYUMDAN AZ BESLENMEK

30 yaşına gelinceye dek besinlerle yeterli miktarda kalsiyum alınması ilerde gelişebilecek osteoporozun önlenmesi için çok önemli. Sağlıklı kemikler için günlük 1000 mg kalsiyum alması öneriliyor.

YETERSİZ PROTEİN

Çok düşük protein içerikli beslenmenin kemik kalitesini bozduğu bilinmekle birlikte, aşırı yüksek protein içeren bir diyetin de, özellikle kalsiyum alımı yetersizse, osteoporoza neden olabiliyor. Protein, vitaminler, mineraller, karbonhidrat ile yağların dengeli olarak tüketilmeleri ise kemik sağlığını olumlu olarak etkiliyor.

SİGARA ALIŞKANLIĞI

Sigara, minerali azaltıyor. Kemiklerde kırık iyileşmesini geciktiriyor.

GÜNEŞE ÇIKMAMAK

Vücutta alınan kalsiyumun sindirim sisteminden emilmesi için D vitamini gerekiyor. Günlük ihtiyaç ise 600-800 IU'dir. Bu yüzden D vitaminini az almak kemik sağlığı için tehdit oluşturuyor.