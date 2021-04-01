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Haberler Sağlık Mide gribine iyi gelecek besinler

iyi gelecek besinleri sıralıyor:Hızlı vekolay bir şekilde sindirilen basitkarbonhidratlardan oluşur. Düşükyağ ve lif oranıyla mideyi rahatlatır.Sindirimi kolay vepotasyumla dolu olduğu için mide gribiiçin iyi bir seçenektir.Kökümide bulantısı vekusmayı hafifletir.Yüksek proteinsayesinde midegribine iyi gelir.