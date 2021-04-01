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    Mide gribine iyi gelecek besinler

    Mideniz de grip olabiliyor... Mide zarının iltihaplanması, kusma, ishal ve yüksek ateşe yol açıyor. Uzmanlar, , ve yı öneriyor.

    Çok grip hastalık
    Uzmanlar mide gribine iyi gelecek besinleri sıralıyor:
    Kraker veya simit: Hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen basit karbonhidratlardan oluşur. Düşük yağ ve lif oranıyla mideyi rahatlatır.
    Patates: Sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir.
    Zencefil: Kökü mide bulantısı ve kusmayı hafifletir.
    Yumurta: Yüksek protein sayesinde mide gribine iyi gelir.
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