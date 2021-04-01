Mide gribine iyi gelecek besinler

Uzmanlar mide gribine iyi gelecek besinleri sıralıyor:
Kraker veya simit: Hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen basit karbonhidratlardan oluşur. Düşük yağ ve lif oranıyla mideyi rahatlatır.
Patates: Sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir.
Zencefil: Kökü mide bulantısı ve kusmayı hafifletir.
Yumurta: Yüksek protein sayesinde mide gribine iyi gelir.
Kraker veya simit: Hızlı ve kolay bir şekilde sindirilen basit karbonhidratlardan oluşur. Düşük yağ ve lif oranıyla mideyi rahatlatır.
Patates: Sindirimi kolay ve potasyumla dolu olduğu için mide gribi için iyi bir seçenektir.
Zencefil: Kökü mide bulantısı ve kusmayı hafifletir.
Yumurta: Yüksek protein sayesinde mide gribine iyi gelir.