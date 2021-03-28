Toplumda sarı nokta hastalığı olarak bilinen makula dejenerasyonu, ilerleyen yaşla birlikte ortaya çıkıyor. Tedavi edilmediğinde ise körlüğe neden oluyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Giray Ersöz, önemli bilgiler veriyor...

İKİ TÜRÜ VAR

Sarı nokta hastalığının kuru tip ve yaş tip olmak üzere iki tipi bulunuyor. Yaş tipte hastalık hızlı ilerliyor. Kuru tip sarı nokta hastalığının kesin bir tedavisi bulunmuyor. Ancak hastalığın ilerleyişini durdurmak için çeşitli vitaminler kullanılıyor.

BESLENMENİN GÜCÜ!

Sarı noktadan korunmak için şöyle beslenmek gerekiyor:

KIRMIZI ve turuncu renkli meyve sebzeler ve koyu yapraklı yeşillikler yiyin.

HAFTADA 2 gün Omega-3 kaynağı balık tüketin.

ÇİNKODAN zengin kurubaklagillere sofranzda yer açın. Fındık ve yumurta yiyin.

FAST-FOOD ürünleri, işlenmiş gıdalar, margarin, yüksek yağlı süt ürünleri, yağlı dana etinden uzak durun.

KRİTİK YAŞ 50!

Sarı nokta hastalığı, 50 yaş üzerindeki bireylerde daha sık görülüyor. Yaş arttıkça bu hastalığa yakalanma riski de artıyor. 70 yaş üstündeki bireylerin yaklaşık yüzde 15'i, 80 yaş üstündeki bireylerin ise yüzde 30'u bu hastalıktan etkileniyor. Kadınlarda ise daha sık görülüyor.

NELER YAPMALI?

Doç. Dr. Ersöz, sarı nokta hastalığından korunmanın şifrelerini açıklıyor. "Öncelikle sigara ve tütün ürünleri kesinlikle kullanılmamalıdır. UV ışınlarından korunmak için güneşli günlerde UV korumalı güneş gözlükleri veya şapka takılmalıdır. Ailesinde sarı nokta hastalığı olan kişilere daha hastalık saptanmadan vitamin takviyeleri başlanabilir" diyor.