Kısırlık çiftleri tehdit etti! Uzmanlardan korkutan açıklama: “Artık bebekler bile kısır doğuyor”

Kısırlık, çiftler arasında giderek yaygınlaştı. Doğal yollarla çocuk sahibi olamayanlar, soluğu tüp bebek merkezinde aldı. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gonca Yetkin Yıldırım, son yıllarda tüp bebek merkezlerine eskisinden daha fazla başvuru olduğunu açıkladı. Kadınların çalışma hayatına girmesiyle çocuk sahibi olmalarını ertelediklerini, son 20-30 yıldaki hormonal sistemi bozan kimyasalların ise doğurganlığı azalttığını vurguladı. "Böcek ilaçları, kayganlaştırıcılar, kozmetik ürünler, günlük hayatta kullandığımız hazır gıdaların paketlerinde bulunan ürünleri vücudumuza alıyoruz. Kısırlığın anne karnında bile geliştiği öne sürülüyor. Özellikle erkek çocuklara baktığımız zaman bunların fetüs döneminde üreme hücrelerini etkiledikleri biliniyor" açıklamasını yaptı.
BİBERONDA BİLE VAR!
Kısırlıkta kimyasalların yarattığı tehdide dikkat çeken Doç. Dr. Nadiye Köroğlu plastiklerde bulunan Bisfenol A (BFA) maddesine vurgu yaptı. "Kozmetik ürünlerde, güneş koruyucularında, su şişesinin damacanalarında, bebek biberonlarında bile bu kimyasallar mevcut. Biz tedaviye başlayan çiftlere plastik kaplarda yiyeceklerini saklamamalarını öneriyoruz. Sular camda saklanmalı" ifadesini kullandı.
ANNE KARNINDA BAŞLIYOR
Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, kimyasalların anne karnındaki bebeklere de zarar verdiğini söyledi. "Kadınlar bir yumurta havuzu ile doğuyor. Kimyasallar yumurta havuzunu azaltıyor. Herhangi bir risk faktörü olmadan genç yaşlarda yumurta sayısı azalan kadınları son yıllarda daha fazla görmeye başladık" dedi.
BİBERONDA BİLE VAR!
Kısırlıkta kimyasalların yarattığı tehdide dikkat çeken Doç. Dr. Nadiye Köroğlu plastiklerde bulunan Bisfenol A (BFA) maddesine vurgu yaptı. "Kozmetik ürünlerde, güneş koruyucularında, su şişesinin damacanalarında, bebek biberonlarında bile bu kimyasallar mevcut. Biz tedaviye başlayan çiftlere plastik kaplarda yiyeceklerini saklamamalarını öneriyoruz. Sular camda saklanmalı" ifadesini kullandı.
ANNE KARNINDA BAŞLIYOR
Doç. Dr. Nadiye Köroğlu, kimyasalların anne karnındaki bebeklere de zarar verdiğini söyledi. "Kadınlar bir yumurta havuzu ile doğuyor. Kimyasallar yumurta havuzunu azaltıyor. Herhangi bir risk faktörü olmadan genç yaşlarda yumurta sayısı azalan kadınları son yıllarda daha fazla görmeye başladık" dedi.