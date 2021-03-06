Ekran bağımlılığı artıyor: Uzmanlar, kurtulmak için dijital detoks yapmayı öneriyor (Sağlık haberleri)

Günlük hayatı kolaylaştıran dijital cihazları kullanmaktan kendini alıkoyamayanlar dijital bağımlı olabiliyor. Dr. Hidayet Ece Çelik, dijital bağımlılık ve kurtulma formülünü paylaşıyor: İnsanların dijital cihazlarda geçirdiği süre artarken, farkında olmadan iş, arkadaş ve ailelerine daha az zaman ayırıyor. Bir süre sonra uzaklaşılsa bile sıkıntı hissi, gerginlik, sinirlilik gibi birçok psikolojik ve fiziksel belirtiler yaşanabiliyor.

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Teknolojik cihazlardan tamamıyla uzaklaşmanın ve kullanmamanın mümkün olmadığını söyleyen Çelik, dijital arınmaya ihtiyaç olduğuna dikkat çekti: Dijital detoksla, teknolojik aletlerle bağı tam olarak kesmeden, yaşamdaki etkilerinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Kişilerin kendilerine ve çevresindekilere ayırdıkları zaman artıyor, dikkatlerini daha iyi topluyorlar, uykuları daha düzenli oluyor ve özsaygıları artıyor.

YÜKSEK ATEŞE ZENCEFİL ÇAYI

Zencefil çayı, mide bulantısını geçirir. Deniz tutmasına iyi gelir. Sindirimi hızlandırır. Kronik ağrıları azaltır. Kan dolaşımını artırır. Solunum yollarını açar. Terlemeyi artırarak ateşi düşürür.

ALZHEIMERA ÇARE ZEYTİN

Zeytin, kilo vermeye yardımcı olur. Saçlarda ve cilt sağlığında düzelme sağlar. Alerjilere karşıdır. Doğurganlığı artırır. Kan pıhtısını önler. Alzheimer, tümör hastalıklarının etkisini azaltır.

FİT VÜCUT İÇİN AYVA

Ayva, bağışıklık sistemini güçlendirir. Kanser riskini azaltır. Kötü nefes kokusu önler. Kansızlığa iyi gelir. Zayıflamak için kullanılır. Bağırsak hastalıklarına şifadır.