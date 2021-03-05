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    çınla krizi önleyin (Sağlık haberleri)

    çın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

    Tarçınla krizi önleyin

    çın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

    KABIZLIĞA ARMUT
    Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. tansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığı çözer. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

    KIRIŞIKLIĞA ACI BİBER
    Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.

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    Haberler Sağlık Tarçınla krizi önleyin (Sağlık haberleri)
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