Tarçın, kalp hastalığı riskini azaltır. Kan şekerinin dengelenmesini sağlar. Göz sağlığına faydalıdır. Prebiyotik özellikleri bağırsak sağlığını iyileştirir. İnsülin direncini önemli ölçüde düşürür.

KABIZLIĞA ARMUT

Armut, göğüs kanseri riskini önler. Tıkalı damarları açar. Hipertansiyonu engeller. Vücut fonksiyonlarının daha iyi çalışmasını sağlar. Kabızlığı çözer. Ateş düşürücü etkiye sahiptir.

KIRIŞIKLIĞA ACI BİBER

Acı biber, migren ataklarına karşı faydalıdır. Gaz sıkışma ve hazımsızlık gibi problemlerin yaşanmasını engeller. Kilo vermek isteyenler için birebirdir. Yaşlanmaya ve kırışıklara iyi gelir.