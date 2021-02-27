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    Karaciğere

    , protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.

    Karaciğere enginar
    Enginar, protein içeriği sayesinde kalp kasını güçlendirir. Üre seviyesini düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Toksik maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Karaciğerin sağlıklı çalışmasını destekler.



    DÖKÜLMEYİ KİVİYLE ÖNLE
    Kivi, kırışıklıkları azaltır. Yaşlanmayı önler. Sivilceleri giderir. Cilde parlaklık kazandırır. Saç dökülmesini önler. Erken beyazlamasını engeller.
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    Haberler Sağlık Karaciğere enginar