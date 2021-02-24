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    baş ağrıtıyor (Sağlık haberleri)

    , kafa kemikleri kapanmadığı için baş çevresinde büyümeye neden oluyor. Uzmanlar, erken tanıyla olayı başlatan nedeni durdurmak gerektiğini söylüyor.

    Baş belası hastalık

    Doğum öncesi anne karnında başlayan ve orta hat anomalileri ile olabilen , kafa kemikleri henüz kapanmadığı için baş çevresinin büyümesine neden olabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi er, tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor: Tanı yöntemi si ve görüntülemedir. Tedavide esas prensip ise olayı başlatan nedeni durdurmak ve yüksek basıncı düşürmek için tıbbi ya da cerrahi uygulamalardan yararlanmaktır. Beyin-Omurilik sıvı yapımını azaltan ilaçlar sınırlı durumlarda yararlı olabilir. Cerrahide sıvıyı vücudun başka bir bölümüne aktaracak bir ileti sistem ile sağlamak ya da sıvıyı, anatomik yolları cerrahi olarak birleştirerek beyinin basıncı düşük olan iletim sistemine bağlamak ana prensiptir.

    DİYABETE ÇARE CEVİZ
    ABD'deki     Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan uzmanlar, yapay zekayla makine öğrenimini araştırdı. Bunun için yapay zeka, cevizdeki ve kardiyovasküler hastalık riskini potansiyel olarak azaltmaktan sorumlu olabilecek bileşenleri daha kesin olarak tanımlamak için kullanıldı. Çalışmada ceviz tüketimi ile ilişkili 19 metabolitin belirlenmesi için yeni bir yaklaşım olan agnostik makine öğrenimi kullanıldı. Vücut, hangi gıdanın tüketildiğine bağlı olarak belirli metabolitler oluşturuyor. Ceviz metaboliti profili, %17 daha düşük tip 2 diyabet riski ve %29 daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirildi. Bu, ceviz ve hastalık riski arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

    LA SİNDİR
    Armut,     sindirim sağlığı için etkilidir. Bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olur. Kan basıncını yükseltir. Kolesterolü düşürür.

    ÖDEM ATAR
    Yeşil     soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

    YLA GÜÇLÜ KAL
    Pazı,     kemikleri güçlendirir. hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.

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    Haberler Sağlık Hidrosefali hastalığı baş ağrıtıyor (Sağlık haberleri)