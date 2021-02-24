Doğum öncesi anne karnında başlayan ve orta hat anomalileri ile olabilen hidrosefali hastalığı, kafa kemikleri henüz kapanmadığı için baş çevresinin büyümesine neden olabiliyor. Dr. Öğr. Üyesi Alev Güner, tedavi yöntemleri hakkında bilgi veriyor: Tanı yöntemi bilgisayarlı beyin tomografisi ve manyetik rezonans görüntülemedir. Tedavide esas prensip ise olayı başlatan nedeni durdurmak ve yüksek basıncı düşürmek için tıbbi ya da cerrahi uygulamalardan yararlanmaktır. Beyin-Omurilik sıvı yapımını azaltan ilaçlar sınırlı durumlarda yararlı olabilir. Cerrahide sıvıyı vücudun başka bir bölümüne aktaracak bir ileti sistem ile sağlamak ya da sıvıyı, anatomik yolları cerrahi olarak birleştirerek beyinin basıncı düşük olan iletim sistemine bağlamak ana prensiptir.

DİYABETE ÇARE CEVİZ

ABD'deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu'ndan uzmanlar, yapay zekayla makine öğrenimini araştırdı. Bunun için yapay zeka, cevizdeki tip 2 diyabet ve kardiyovasküler hastalık riskini potansiyel olarak azaltmaktan sorumlu olabilecek bileşenleri daha kesin olarak tanımlamak için kullanıldı. Çalışmada ceviz tüketimi ile ilişkili 19 metabolitin belirlenmesi için yeni bir yaklaşım olan agnostik makine öğrenimi kullanıldı. Vücut, hangi gıdanın tüketildiğine bağlı olarak belirli metabolitler oluşturuyor. Ceviz metaboliti profili, %17 daha düşük tip 2 diyabet riski ve %29 daha düşük kardiyovasküler hastalık riski ile ilişkilendirildi. Bu, ceviz ve hastalık riski arasındaki ilişkiyi inceleyen ilk çalışma olarak kayıtlara geçti.

ARMUTLA SİNDİR

Armut, sindirim sağlığı için etkilidir. Bağırsak düzeninin korunmasına yardımcı olur. Kan basıncını yükseltir. Kolesterolü düşürür.

YEŞİL SOĞAN ÖDEM ATAR

Yeşil soğan, kalp rahatsızlıklarına iyi gelir. Kalp krizlerini önleyici etkisi vardır. Kanser oluşumunu önlemede etkilidir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücudu korur. Ödem atmaya yardımcı olur.

PAZIYLA GÜÇLÜ KAL

Pazı, kemikleri güçlendirir. Şeker hastalığına iyi gelir. Göz sağlığı için faydalıdır. Saçları canlandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İdrar yolu iltihabına yardımcı olur.