Aşırı kola ve kahve içenler dikkat: kemik sağlığınız risk altında olabilir

İlerleyen yaşla birlikte sağlık sistemi de tehlikeye giriyor. Bundan kemikler de nasibini alıyor. VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Bekir Durmuş, kemik sağlığıyla ilgili şunları söylüyor: Kemik erimesi teşhisi, 'DEXA' dediğimiz bir görüntüleme yöntemi ile konur. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülür ve belirlenmiş eşik değerin altında ise tedaviye başlanır. Doğumdan itibaren beslenme alışkanlıkları kemik yoğunluğunun ileride nasıl olacağını belirlemektedir. Bu nedenle ileride kemik erimesinin oluşmaması veya geciktirilmesi açısından doğru beslenme oldukça büyük önem arz etmektedir. Kemik sağlığını kötü etkileyecek alışkanlıklardan kaçınmak da kemik erimesinden korumada önemlidir. Sigara kan dolaşımını bozarak kemik erimesine yol açan ve kırık riskini artıran bir alışkanlıktır. Aşırı kola, kahve ve çay tüketimi kemiklerde erimeye yol açabilir.

KEMİK ERİMESİNE EN İYİ GELEN BESİNLER

Kalsiyum açısından: Süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir, ayran vs), ıspanak, tatlı patates, kuru fasulye, soya fasulyesi, brokoli, bamya, lahana, kemik suyu, sardalya, somon balığı.

D vitamini açısından: Sardalya, ton balığı, yumurta, dana ciğeri, maydanoz, tatlı patates, bazı mantar türleri.

Magnezyumdan zengin besinler: Badem, kabak çekirdeği, fıstık, ceviz, kepekli ekmek, ıspanak.

Fosfordan zengin besinler: Süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, baklagiller, fındık.

PROTEİNİN AZI DA FAZLASI DA ZARAR!

Kemik ve etlerde bulunan kolajenin kemik yapısına katkısı önemlidir. Protein tüketimi kemiğin kalitesi açısından büyük önem taşır. Proteinden fakir beslenmek kemik kalitesinin bozulmasına yol açar, ancak proteinden aşırı zengin beslenmek de kalsiyum kaybına neden olarak kemik yoğunluğunun azalmasına sebep olabilir. Özellikle kemik suyu kalsiyum açısından zengin olduğundan, aşırı et tüketiminin zararlarına maruz kalmamak için kemik suyuna ağırlık vermek genel sağlık açısından da daha iyi olacaktır.

KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI

PROF. DR. BEKİR DURMUŞ

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL