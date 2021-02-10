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    Aşırı kola ve kahve içenler dikkat: kemik sağlığınız risk altında olabilir

    Beslenme iskelet sistemini etkiliyor. Prof. Dr. , uyarıyor: Aşırı kola ve kahve tüketimi kemik erimesine yol açıyor. Kemik sağlığını kötü etkileyecek alışkanlıklardan kaçınmak da kemik erimesinden korumada önemlidir.

    Aşırı kola kemikler zorda

    İlerleyen yaşla birlikte sağlık sistemi de tehlikeye giriyor. Bundan kemikler de nasibini alıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. , kemik sağlığıyla ilgili şunları söylüyor: Kemik erimesi teşhisi, 'DEXA' dediğimiz bir görüntüleme yöntemi ile konur. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülür ve belirlenmiş eşik değerin altında ise tedaviye başlanır. Doğumdan itibaren beslenme alışkanlıkları kemik yoğunluğunun ileride nasıl olacağını belirlemektedir. Bu nedenle ileride kemik erimesinin oluşmaması veya geciktirilmesi açısından doğru beslenme oldukça büyük önem arz etmektedir. Kemik sağlığını kötü etkileyecek alışkanlıklardan kaçınmak da kemik erimesinden korumada önemlidir. kan dolaşımını bozarak kemik erimesine yol açan ve kırık riskini artıran bir alışkanlıktır. Aşırı kola, kahve ve çay tüketimi kemiklerde erimeye yol açabilir.

    KEMİK ERİMESİNE EN İYİ GELEN BESİNLER
    siyum açısından: ürünleri (süt, yoğurt, peynir, ayran vs), ıspanak, , , soya fasulyesi, , , lahana, kemik suyu, , .
    D vitamini açısından: Sardalya, , yumurta, , maydanoz, tatlı patates, bazı mantar türleri.
    Magnezyumdan zengin besinler: Badem, , fıstık, ceviz, kepekli ekmek, ıspanak.
    Fosfordan zengin besinler: Süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, baklagiller, fındık.

    PROTEİNİN AZI DA FAZLASI DA ZARAR!
    Kemik ve etlerde bulunan kolajenin kemik yapısına katkısı önemlidir. Protein tüketimi kemiğin kalitesi açısından büyük önem taşır. Proteinden fakir beslenmek kemik kalitesinin bozulmasına yol açar, ancak proteinden aşırı zengin beslenmek de kalsiyum kaybına neden olarak kemik yoğunluğunun azalmasına sebep olabilir. Özellikle kemik suyu kalsiyum açısından zengin olduğundan, aşırı et tüketiminin zararlarına maruz kalmamak için kemik suyuna ağırlık vermek genel sağlık açısından da daha iyi olacaktır.

    KEMİK VE EKLEM SAĞLIĞI
    PROF. DR. BEKİR DURMUŞ
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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