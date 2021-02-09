Osteoporoz yani kemik erimesi, sinsice ilerliyor. Dün hastalığın getirdiği nedenlere değinen VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Bekir Durmuş, TAKVİM'e tedavi yöntemlerini açıkladı.
TEDAVİSİ NASILDIR?
Kemik erimesi teşhisi, eğer hastada herhangi bir kırık söz konusu değilse DEXA dediğimiz bir görüntüleme yöntemi ile konur. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülür ve belirlenmiş eşik değerin altında ise tedaviye başlanmalıdır.
Kemik erimesi tedavisinde genellikle kemik yıkımını azaltan, kemik yapımını artıran ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar mutlaka bir uzman hekim tarafından hastaya reçete edilmeli ve kontrolleri yapılarak DEXA yöntemi ile kemik yoğunluğundaki artışa göre tedaviye devam kararı alınmalıdır.