TEDAVİSİ NASILDIR?

Kemik erimesi teşhisi, eğer hastada herhangi bir kırık söz konusu değilse DEXA dediğimiz bir görüntüleme yöntemi ile konur. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülür ve belirlenmiş eşik değerin altında ise tedaviye başlanmalıdır.