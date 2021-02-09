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    nde kırıklara dikkat! Fıstık ceviz kemik erimesinde faydalı

    yani , sinsice ilerliyor. Dün hastalığın getirdiği nedenlere değinen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Bekir Durmuş, TAKVİM’e tedavi yöntemlerini açıkladı.

    Fıstık ceviz kırıkları önleriz

    Osteoporoz yani kemik erimesi, sinsice ilerliyor. Dün hastalığın getirdiği nedenlere değinen VM Medical Park Pendik Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Bekir Durmuş, TAKVİM'e tedavi yöntemlerini açıkladı.

    TEDAVİSİ NASILDIR?
    Kemik erimesi teşhisi, eğer hastada herhangi bir kırık söz konusu değilse DEXA dediğimiz bir görüntüleme yöntemi ile konur. DEXA ile kemik yoğunluğu ölçülür ve belirlenmiş eşik değerin altında ise tedaviye başlanmalıdır.

    Kemik erimesi tedavisinde genellikle kemik yıkımını azaltan, kemik yapımını artıran ilaçlar kullanılmaktadır. Bu ilaçlar mutlaka bir uzman hekim tarafından hastaya reçete edilmeli ve kontrolleri yapılarak DEXA yöntemi ile kemik yoğunluğundaki artışa göre tedaviye devam kararı alınmalıdır.

        KIRIK VARSA YAŞAMA DİKKAT!
        Omurgada kırığı olan hastalarda mutlaka uzman hekim tarafından değerlendirilmelidir. Hastanın ağrısı ilaç tedavisi ile azaltılmaya çalışılırken, kırığın durumuna göre korseleme tedavisinden cerrahi müdahaleye kadar değişen farklı tedavi seçenekleri uygulanabilmektedir.

        EN İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?
        Kalsiyum açısından, süt ürünleri (süt, yoğurt, peynir, ayran vs), ıspanak, tatlı patates, kuru fasulye, soya fasulyesi, brokoli, bamya, lahana, kemik suyu, sardalya, somon balığı...


        D vitamini açısından, sardalya, ton balığı, yumurta, dana ciğeri, maydanoz, tatlı patates, bazı mantar türleri...
        Magnezyumdan zengin besinler; badem, kabak çekirdeği, fıstık, ceviz, kepekli ekmek, ıspanak...


            Fosfordan zengin besinler; süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı, baklagiller, fındık...

            YEMEKLERDE KEMİKLİ ET KULLANALIM MI?
            Kemik ve etlerde bulunan kollojenin kemik yapısına katkısı önemlidir. Protein tüketimi kemiğin kalitesi açısından büyük önem taşır. Proteinden fakir beslenmek kemik kalitesinin bozulmasına yol açar, ancak proteinden aşırı zengin beslenmek de kalsiyum kaybına neden olarak kemik yoğunluğunun azalmasına sebep olabilir. Özellikle kemik suyu kalsiyum açısından zengin olduğundan, aşırı et tüketiminin zararlarına maruz kalmamak için kemik suyuna ağırlık vermek genel sağlık açısından da daha iyi olacaktır.

            AŞIRI KOLA ZARAR!
            Bunun dışında kemik sağlığını kötü etkileyecek alışkanlıklardan kaçınmak da kemik erimesinden korumada önemlidir. Sigara kan dolaşımını bozarak, kemik erimesine yol açan ve kırık riskini artıran bir alışkanlıktır. Aşırı kola, kahve ve çay tüketimi kemiklerde erimeye yol açabilir.
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