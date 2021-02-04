Kanser, koronavirüsü sever!

COVID-19, ülkemiz ve tüm dünya için ciddi bir sağlık tehdidi oluşturmaya devam ediyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Tayfun Hancılar, kanserle ilgili bilgiler veriyor.
HANGİ HASTALAR DAHA CİDDİ RİSK ALTINDADIR?
Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar, kemik iliği nakil hastaları, aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi uygulanmakta olan tüm kanser hastaları; koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gereken hastalardır.
İYİLEŞEN HASTALARDA DURUM NE?
Elbette; kanser tedavisi tamamlanmış ve sağlığına kavuşmuş hastaların riski, çok daha düşüktür. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bazen beklenenden uzun sürebilir. Bu nedenle; bu hastalarımızın tedavi sonrası 2 ay daha dikkatlerini en üst düzeyde tutmaları gereklidir.
NASIL KORUNMALIYIZ?
Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Özellikle kanser hastaları, kapalı mekanlardan uzak durun. El teması kaçınılmaz olduğu için ellerin; yüz ve ağız, burun ile temas etmemesine dikkat etmek gereklidir.
BUNLARI YAPIN
Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin
Günde 2 bardak kefir içebilirsiniz.
Günde propolis içeren solüsyonlardan bir kez kullanın.
Günde bir adet limon tüketin.
Zerdeçal ve zencefil kullanın.
HANGİ HASTALAR DAHA CİDDİ RİSK ALTINDADIR?
Hodgkin dışı lenfoma, kronik lenfositik lösemi, akut miyeloid lösemi, akut lenfoblastik lösemi ve multipl miyelom gibi kan maligniteleri olan hastalar, kemik iliği nakil hastaları, aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi uygulanmakta olan tüm kanser hastaları; koronavirüsten korunma konusunda daha dikkatli olmaları gereken hastalardır.
İYİLEŞEN HASTALARDA DURUM NE?
Elbette; kanser tedavisi tamamlanmış ve sağlığına kavuşmuş hastaların riski, çok daha düşüktür. Ancak kemoterapi ve radyoterapinin bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri, bazen beklenenden uzun sürebilir. Bu nedenle; bu hastalarımızın tedavi sonrası 2 ay daha dikkatlerini en üst düzeyde tutmaları gereklidir.
NASIL KORUNMALIYIZ?
Aktif kemoterapi, immünoterapi ve radyoterapi devam eden hastalarımız kesinlikle tedavilerine ara vermemelidirler. Özellikle kanser hastaları, kapalı mekanlardan uzak durun. El teması kaçınılmaz olduğu için ellerin; yüz ve ağız, burun ile temas etmemesine dikkat etmek gereklidir.
BUNLARI YAPIN
Günde en az 2.5 litre sıvı tüketin
Günde 2 bardak kefir içebilirsiniz.
Günde propolis içeren solüsyonlardan bir kez kullanın.
Günde bir adet limon tüketin.
Zerdeçal ve zencefil kullanın.