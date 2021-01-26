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    D vitaminini ihmal etmeyin (Sağlık haberleri)

    Düşük D vitamini düzeyleri solunum yolları enfeksiyonları ile ilişkilendiriliyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olmasının yanında , , ve da D vitamini içeriyor.

    D vitaminini ihmal etmeyin

    Düşük D vitamini düzeyleri solunum yolları enfeksiyonları ile ilişkilendiriliyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olmasının yanında hamsi, istavrit, somon ve ton balığı da D vitamini içeriyor.

    ARA ÖĞÜNLERİNİZDE KURU MEYVELER TÜKETİN
    Kuru kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru meyveleri ara öğünlerde tüketerek, içindeki sağlığa yararlı bileşenlerden faydalanabilirsiniz.

    TAZE MEYVE VE SEBZE YİYİN
    Taze ve mevsiminde meyve-sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklerken, hastalıklardan korunmada güçlendirici bir etkisi bulunuyor. Ara öğünlerde taze sebze ve meyveleri tüketerek günlük beslenmede vitamin alımını desteklemek gerekiyor.

        KOLESTEROLE BAMYA
        Lif yönünden oldukça zengin bir besin olan bamya, bağırsak hareketlerini düzenlemede oldukça yardımcı olur. Kronik hastalıkların riskini azaltmada yardımcıdır. Vücutta bulunan kolesterolü düzenlemeye yardımcı olur.

        GREYFURTLA KALBİNİ KORU
        Greyfurt, turunçgiller arasında en yüksek C vitaminine sahip acı-tatlı bir kış meyvesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser gelişimini önler. Kalp sağlığını korur.

        KEREVİZİ SEVERİZ
        Kereviz, kötü ve yüksek kolesterolü önler. İltihaplanmaya karşı vücudu korur. Sindirim sistemine iyi gelir. Kanserden korunmaya yardımcı olur. Mideyi ve karaciğer sağlığına iyi gelir.

            FAZLA ŞEKER COVİD'İ ÇEKER
            İstanbul             Okan Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aydın, diyabet hastalarına uyarılarda bulunuyor: Günümüzde her 6 saniyede bir kişi diyabet sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Bu her gün 1500 kişinin dünyada diyabet sebebi ile ölmesi anlamına gelir. Buna ek olarak her gün diyalize başlayan hastaların, ayak ampütasyonlarının ve kalp krizlerinin yüzde 50'si diyabet yüzündendir. Bu rakamlar düşünüldüğünde diyabet ile mücadelede acaba yeterli özen ve dikkati gösteriyor muyuz sorusu akla gelmektedir" dedi.

            KISIRLIĞA GEBE
            Her çift, bebek sahibi olmak istiyor. Ancak kısırlık büyük engel teşkil ediyor. Doç. Dr. Köroğlu, kısırlıktaki önemli noktalara dikkat çekiyor: Gebe kalamayan çiftleri yüzde 40 ile 45'inde erkeğe bağlı nedenler görüldüğünü belirtiyor. Özellikle erkek infertilitesinde çocuklukta ya da sonraki yaşlarda geçirilen kabakulak veya ateşli hastalıklar gibi sistemik hastalıklar sorgulanmalıdır.

            PGT UYGULANMALI
            Tüp bebek işlemine ek olarak preimplantasyon genetik tanı (PGT) uygulanması gereği doğmaktadır. Böylelikle, özel tedavilerde başarı şansı, gebelik oranları artmaktadır.
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