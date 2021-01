D vitaminini ihmal etmeyin (Sağlık haberleri)

FAZLA ŞEKER COVİD'İ ÇEKER

İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yusuf Aydın, diyabet hastalarına uyarılarda bulunuyor: Günümüzde her 6 saniyede bir kişi diyabet sebebi ile hayatını kaybetmektedir. Bu her gün 1500 kişinin dünyada diyabet sebebi ile ölmesi anlamına gelir. Buna ek olarak her gün diyalize başlayan hastaların, ayak ampütasyonlarının ve kalp krizlerinin yüzde 50'si diyabet yüzündendir. Bu rakamlar düşünüldüğünde diyabet ile mücadelede acaba yeterli özen ve dikkati gösteriyor muyuz sorusu akla gelmektedir" dedi.