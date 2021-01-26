D vitaminini ihmal etmeyin (Sağlık haberleri)

Düşük D vitamini düzeyleri solunum yolları enfeksiyonları ile ilişkilendiriliyor. En önemli kaynağı güneş ışığı olmasının yanında hamsi, istavrit, somon ve ton balığı da D vitamini içeriyor.
ARA ÖĞÜNLERİNİZDE KURU MEYVELER TÜKETİN
Kuru kayısı, kuru incir, hurma gibi kuru meyveleri ara öğünlerde tüketerek, içindeki sağlığa yararlı bileşenlerden faydalanabilirsiniz.
TAZE MEYVE VE SEBZE YİYİN
Taze ve mevsiminde meyve-sebze tüketiminin bağışıklık sistemini desteklerken, hastalıklardan korunmada güçlendirici bir etkisi bulunuyor. Ara öğünlerde taze sebze ve meyveleri tüketerek günlük beslenmede vitamin alımını desteklemek gerekiyor.