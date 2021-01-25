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    Diyet yapanlar bu habere dikkat: Bilinçsiz yapılan diyetler kansızlığa sebep oluyor

    Öğretim Üyesi Prof. Dr. , kansızlıkla ilgili TAKVİM’e çok önemli bilgiler verdi. Bilinçsiz ilaç kullanımı ve diyetler anemiyi tetikliyor. En önemli belirtileri ise halsizlik, saç dökülmesi, ateş, cinsel fonksiyon bozukluğu.

    Bilinçsiz diyet kansızlık demek

    İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , kansızlıkla ilgili TAKVİM'e çok önemli bilgiler verdi. İşte Prof. Erk'in açıklamaları:

    KANSIZLIK NEDİR?
    (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun azalmasına anemi denir. Hemoglobinin en önemli görevi akciğerlerden vücudun bütün dokularına oksijen taşımaktır. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalır ve dokular hastalanır. Kansızlığın en önemli nedeni demir, B12 ve folik asit eksikliğidir. Beslenmeyle ilişkilidir.

    HASTALIK DEĞİL BULGU:
    Kansızlık, birçok önemli hastalığın belirti ve bulgularından bir tanesidir. Bu nedenle kansızlık başta kanser, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, , gibi pek çok hastalığa eşlik eden çok önemli bir belirtidir. Toplum genelinde kansızlık çok yaygın bir durumdur. Erken yaşlandırır ve öldürebilir.

    DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENİ NEDİR
    Kronik kan kaybı erişkinlerdeki en sık demir eksikliği nedenidir. , , ve midedeki varisler, pleri, ülseratif kolit ve gibi iltihabi bağırsak hastalıkları, parazitler, krownik aspirin ve kan sulandırıcı ilaç kullanılması gibi nedenler 'demir eksikliği kansızlığı'na yol açabilir. Demir bakımından fakir besinlerle beslenmek gelişmemiş ülkelerde ve büyüme çağındaki çocuklarda sıktır. Diyette yeterli demir yok ise kolaylıkla ortaya çıkar.

    EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ
    ● Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma
    ● Çarpıntı, taşikardi
    ● Baş dönmesi, fenalık hissi
    ● Adet düzensizlikleri
    ● Cinsel fonksiyon bozukluğu
    ● Baş ağrısı
    ● Kulaklarda çınlama ve uğultu
    ● Kol ve bacaklarda uyuşma ve iğnelenmeler (B12 eksikliği)
    ● İştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü (demir eksikliği)
    ● Dilde yanma ve tat alamama (B12 eksikliği)
    ağrısı
    ● Ateş
    , göz akları ve el ayası çizgilerinde solukluk
    ● Eforla gelen nefes darlığı
    ● Aşırı sinirlilik...

    SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ
    PROF. DR. OSMAN ERK
    HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

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    Haberler Sağlık Diyet yapanlar bu habere dikkat: Bilinçsiz yapılan diyetler kansızlığa sebep oluyor