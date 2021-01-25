Diyet yapanlar bu habere dikkat: Bilinçsiz yapılan diyetler kansızlığa sebep oluyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, kansızlıkla ilgili TAKVİM'e çok önemli bilgiler verdi. İşte Prof. Erk'in açıklamaları:

KANSIZLIK NEDİR?

Kırmızı kan hücrelerinin (eritrosit) içinde bulunan ve dokulara oksijen taşıyan hemoglobin konsantrasyonun azalmasına anemi denir. Hemoglobinin en önemli görevi akciğerlerden vücudun bütün dokularına oksijen taşımaktır. Kansızlıkta, dokulara sunulan oksijen miktarı azalır ve dokular hastalanır. Kansızlığın en önemli nedeni demir, B12 ve folik asit eksikliğidir. Beslenmeyle ilişkilidir.

HASTALIK DEĞİL BULGU:

Kansızlık, birçok önemli hastalığın belirti ve bulgularından bir tanesidir. Bu nedenle kansızlık başta kanser, romatizmal hastalıklar, kronik infeksiyonlar, şeker hastalığı, böbrek yetersizliği gibi pek çok hastalığa eşlik eden çok önemli bir belirtidir. Toplum genelinde kansızlık çok yaygın bir durumdur. Erken yaşlandırır ve öldürebilir.

DEMİR EKSİKLİĞİNİN NEDENİ NEDİR

Kronik kan kaybı erişkinlerdeki en sık demir eksikliği nedenidir. Mide ülseri, mide fıtığı, yemek borusu ve midedeki varisler, kolon polipleri, ülseratif kolit ve Crohn hastalığı gibi iltihabi bağırsak hastalıkları, parazitler, krownik aspirin ve kan sulandırıcı ilaç kullanılması gibi nedenler 'demir eksikliği kansızlığı'na yol açabilir. Demir bakımından fakir besinlerle beslenmek gelişmemiş ülkelerde ve büyüme çağındaki çocuklarda sıktır. Diyette yeterli demir yok ise kolaylıkla demir eksikliği anemisi ortaya çıkar.

EN ÖNEMLİ BELİRTİLERİ

● Halsizlik, yorgunluk, çabuk yorulma

● Çarpıntı, taşikardi

● Baş dönmesi, fenalık hissi

● Adet düzensizlikleri

● Cinsel fonksiyon bozukluğu

● Baş ağrısı

● Kulaklarda çınlama ve uğultu

● Kol ve bacaklarda uyuşma ve iğnelenmeler (B12 eksikliği)

● İştahsızlık, bulantı, yutma güçlüğü (demir eksikliği)

● Dilde yanma ve tat alamama (B12 eksikliği)

● Göğüs ağrısı

● Ateş

● Deri, göz akları ve el ayası çizgilerinde solukluk

● Eforla gelen nefes darlığı

● Aşırı sinirlilik...

SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ

PROF. DR. OSMAN ERK

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL