Yüksek şeker covid’i çeker! İşte yüksek kan şekerinden korunmanın yolları

SAKIN GAZA GELMEYİN



Dr. Ümit Aktaş, salgının en çok fakirleri vurmasını kötü beslenmeye ve buna bağlı olarak gelişen insülin metabolizması bozukluklarına bağlayan bilim insanları olduğunu söylüyor: Yani ne kadar çok şeker, tatlı, gazlı içecek, fast-food, pizza gibi karbonhidrat tüketiyorsanız o kadar risk altındasınız.