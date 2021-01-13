Yüksek şeker covid’i çeker! İşte yüksek kan şekerinden korunmanın yolları

Coronavirüs, hayatımızı alt üst etti. Dr. Ümit Aktaş ise TAKVİM okurları için bu hastalıkla mücadelede kan şekerinin önemli etkisi olduğunu anlattı: Obezite Tip 2 diyabet ve metabolik sendrom COVID-19 yüzünden ölüm riskini ciddi oranda artırıyor.
Diğer yandan fazla kilolu olanlar, kan şekeri yüksek seyredenler viral enfeksiyonlara çok daha kolay yakalanıyor. Çin'deki 7 bin 337 Coronavirüs vakası detaylı bir şekilde analiz edildiğinde, bunlardan 952'sinin Tip 2 diyabet hastası olduğu görüldü.
Bulgular Tip 2 diyabet hastalarında ölüm oranının daha yüksek olduğunu gösteriyordu (%2,7'ye kıyasla %7,8).
Bu rakamları karşılaştırdığımızda diyabet hastalarının Coronavirüs enfeksiyonu yüzünden ölüm riskinin üç kat daha fazla olduğunu görüyoruz.
SAKIN GAZA GELMEYİN
Dr. Ümit Aktaş, salgının en çok fakirleri vurmasını kötü beslenmeye ve buna bağlı olarak gelişen insülin metabolizması bozukluklarına bağlayan bilim insanları olduğunu söylüyor: Yani ne kadar çok şeker, tatlı, gazlı içecek, fast-food, pizza gibi karbonhidrat tüketiyorsanız o kadar risk altındasınız.
Aslında esas öldüren koronavirüs değil, bozulan insülin metabolizmasıdır, yani insülin direncidir.
Ve bu bozukluk işlenmiş yiyeceklerle, şekerle, katkı maddeleriyle dolu beslenme modelimizin bize hediyesidir. Kan şekerindeki dengesizlikler bağışıklık sistemini olumsuz etkiler ve sizi enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır. Tüm abur cuburları hayatınızdan çıkarın.
DENGELİ KAN ŞEKERİ İÇİN
Ünlü doktor, her şeyden önce tüm işlenmiş yiyeceklerden uzak durmak gerektiğini söylüyor:
Bisküviler, kahvaltılık gevrekler, gofretler, hatta endüstriyel olarak üretilen turşuda, hatta hardalda bile kullanılan nişasta bazlı şeker (NBŞ), şekerin en tehlikeli formudur. Kan şekerini adeta jet hızıyla yükseltir.
Bununla birlikte gazlı içecekleri külliyen hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor. Vücuda son derece yüksek zararları var.
CORONA'DAN NASIL KORUNALIM
DR. ÜMİT AKTAŞ
HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL