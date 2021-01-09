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    Tam bir şifa deposu: Bu besinler sperm sayısı ve cinsel gücü artırıyor

    Sperm sayısının yetersiz olması, erkeklerde kısırlığın oluşmasına sebep oluyor. Peki, sperm sayısı ve cinsel gücü artıran besinler nelerdir? İşte şifa deposu o besinler...



    Sperm sayısının yetersiz olması, erkeklerde kısırlığın oluşmasına sebep oluyor. Aşağıdaki besinler ise sperm sayısını ve cinsel gücü artırıyor:

    MUZ: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.

    USKUMRU: D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin, testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.



    KUŞKONMAZ VE BROKOLİ: İçerdiği folik asit (B9) vitamini sayesinde düzenli tüketildiğinde testosteron seviyesi üzerinde ciddi artışlar meydana getirmektedir.

    YUMURTA: İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.



    KIRMIZI ET: İçerdiği çinko sayesinde serum testosteron düzeyinde artış sağlamaktadır.

    ISPANAK: Magnezyum açısından yüksek olduğundan testosteron seviyesini %24 oranında artırdığı görülmektedir.

    BİTTER ÇİKOLATA: İçerdiği L-Arginine aminoasiti sayesinde testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.

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    Haberler Sağlık Tam bir şifa deposu: Bu besinler sperm sayısı ve cinsel gücü artırıyor