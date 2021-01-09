Tam bir şifa deposu: Bu besinler sperm sayısı ve cinsel gücü artırıyor

Sperm sayısının yetersiz olması, erkeklerde kısırlığın oluşmasına sebep oluyor. Aşağıdaki besinler ise sperm sayısını ve cinsel gücü artırıyor:
MUZ: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.
USKUMRU: D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin, testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.
KUŞKONMAZ VE BROKOLİ: İçerdiği folik asit (B9) vitamini sayesinde düzenli tüketildiğinde testosteron seviyesi üzerinde ciddi artışlar meydana getirmektedir.
YUMURTA: İçerdiği E vitamini sayesinde kısırlığın azalmasına yardımcı olur.
KIRMIZI ET: İçerdiği çinko sayesinde serum testosteron düzeyinde artış sağlamaktadır.
ISPANAK: Magnezyum açısından yüksek olduğundan testosteron seviyesini %24 oranında artırdığı görülmektedir.
BİTTER ÇİKOLATA: İçerdiği L-Arginine aminoasiti sayesinde testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.