Tam bir şifa deposu: Bu besinler sperm sayısı ve cinsel gücü artırıyor





Sperm sayısının yetersiz olması, erkeklerde kısırlığın oluşmasına sebep oluyor. Aşağıdaki besinler ise sperm sayısını ve cinsel gücü artırıyor:



MUZ: İçerdiği bromelain enzimi sayesinde libidonun artmasını sağlar ve cinsel isteği artırır.



USKUMRU: D vitaminin en büyük kaynaklarından olan bu besin, testosteron miktarının artmasını sağlamaktadır.