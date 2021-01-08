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    İşlenmiş gıdalar vücudumuzu bitiriyor

    Raf ömrü uzun olan işlenmiş gıdalar bedenimizi çürütüyor. Sağlıklı bir beslenme tarzı ise ömrü uzatıyor. Dünyaca ünlü sağlık yazarı , ömrü en az 10 yıl uzatan önerilerini şöyle sıralıyor.

    İşlenmiş gıdalar vücudumuzu bitiriyor

    Raf ömrü uzun olan işlenmiş gıdalar bedenimizi çürütüyor. Sağlıklı bir beslenme tarzı ise ömrü uzatıyor. Dünyaca ünlü sağlık yazarı , ömrü en az 10 yıl uzatan önerilerini şöyle sıralıyor.

    1- DOĞAL, 'gerçek' yiyecekler yiyin. , fasulye ve bezelye gibi baklagillerin yanı sıra i ve ekli makarna gibi tam tahıllı ürünler tüketin.

    2- YENİ araştırmalar, yağın şişmanlatmadığını gösteriyor. Yağlı balıklar, keten ve chia tohumları gibi zeytinyağı, fındık, kolza yağı, ayçiçek yağı son derece sağlıklıdır.

    3- KOLA ve gazoz gibi içeceklerden kaçının. Bunun yerine doğal meyve suyu için.

    4- EV yoğurdu, kefir ve peynir bağışıklık için çok faydalıdır.

    5- VİTAMİN haplarından kaçının. Tek istisna: Özellikle kışın vitamini. Ölüm riskini yüzde on azaltır.

    6- ÖZELLİKLE , , ringa balığı ve uskumru gibi yağlı balıkları tüketin. Haftada bir porsiyonu geçmeyin.

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