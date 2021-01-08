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    Bedenimiz yaş ilerledikçe zayıflıyor! Beslenme Uzmanı detayları sıraladı

    Yaş ilerledikçe, vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz değişiyor. 20’li yaşlarda bedenimiz altın çağını yaşıyor. 30’lu yaşlarda ise hemen hemen her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme Uzmanı , konuyla ilgili TAKVİM okurlarına önemli bilgiler veriyor:

    Sağlıklı yaşlanmalar

    Yaş ilerledikçe, vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz değişiyor. 20'li yaşlarda bedenimiz altın çağını yaşıyor. 30'lu yaşlarda ise hemen hemen her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme Uzmanı , konuyla ilgili TAKVİM okurlarına önemli bilgiler veriyor:

    30'LU YAŞLARDA bağışıklık sistemini güçlü tutmak için her gün yürüyüş yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve düzenli uyumalıyız.
    B2 ve D3 vitamin seviyemizi kontrol ettirmeliyiz. Sigarayı da bırakmalıyız.
    40'LI YAŞLARDA tip-2 diyabet gelişimi riski artar. hidrat ve şeker bakımından zengin gıdaları azaltmalıyız. Özellikle balık ve sebze tüketmeliyiz.
    50'LI YAŞLARDA kaslar ve kemikler bozulur. Bu yüzden her gün egzersiz yapılmalı. siyum ve D vitamininden zengin süt ve yumurta tüketilmeli.
    60'LI YAŞLARDA kasların parçalanması hızla tekrar artar. Bu yüzden bol protein tüketilmeli. Balık ve süt sofranızdan eksik olmasın. takviyesi de şart.

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    Haberler Sağlık Bedenimiz yaş ilerledikçe zayıflıyor! Beslenme Uzmanı Monika Preuk detayları sıraladı