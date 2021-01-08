Yaş ilerledikçe, vücudumuz ve bağışıklık sistemimiz değişiyor. 20'li yaşlarda bedenimiz altın çağını yaşıyor. 30'lu yaşlarda ise hemen hemen her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. Beslenme Uzmanı Monika Preuk, konuyla ilgili TAKVİM okurlarına önemli bilgiler veriyor:

30'LU YAŞLARDA bağışıklık sistemini güçlü tutmak için her gün yürüyüş yapmalı, sağlıklı beslenmeli ve düzenli uyumalıyız.

B2 ve D3 vitamin seviyemizi kontrol ettirmeliyiz. Sigarayı da bırakmalıyız.

40'LI YAŞLARDA tip-2 diyabet gelişimi riski artar. Karbonhidrat ve şeker bakımından zengin gıdaları azaltmalıyız. Özellikle balık ve sebze tüketmeliyiz.

50'LI YAŞLARDA kaslar ve kemikler bozulur. Bu yüzden her gün egzersiz yapılmalı. Kalsiyum ve D vitamininden zengin süt ve yumurta tüketilmeli.

60'LI YAŞLARDA kasların parçalanması hızla tekrar artar. Bu yüzden bol protein tüketilmeli. Balık ve süt sofranızdan eksik olmasın. B vitamini takviyesi de şart.