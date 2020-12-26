Uzmanlar, sağlığınız için mutlaka tüketmeniz gereken mor yiyecekleri öneriyor. Mor yiyecekler özellikle kışın tüketilmesi gereken gıdalar olarak öne çıkıyorlar. Çünkü mor yiyecekler bağışıklık sistemini güçlendiriyorlar. Vücut direncini arttırarak antibiyotiksiz bir kış için tüketmeniz gereken mor yiyecekler ve faydaları:



YABAN MERSİNİ: İçeriğinde bulunan maddelerin kanser hücrelerini belirli oranda yok ettiğini göstermektedir.



MOR KARNABAHAR: portakala eşit miktarda C vitamini içeriğine sahiptir. Metabolizmanın hızlanması, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rol alır.



MOR LAHANA: C vitamini, antosiyaninler, karotenoidler, kaemprefol gibi flavonoid antioksidanları bünyesinde barındırır. Bu bileşenler vücudumuz için son derece faydalıdırlar. Vücuttaki iltihapla mücadele eder. Bunun için yiyebilir ya da cilde yansıyan iltihap var ise direkt olarak cilde de uygulanabilir.



MOR HAVUÇ: Vücudun ihtiyacı olan B vitaminini karşılar. Hafızayı güçlendirir.



PATLICAN: Kalp sağlığını korur. Lif, sindirim sürecine yardımcı olur. Bağışıklığı güçlendirir.

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