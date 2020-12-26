Katarakta karşı fesleğen! Fesleğenin faydaları nelerdir?

Ferahlatıcı kokusu ile sevilen bitkilerden fesleğen, sağlığı koruyor. İçerdiği vitaminler sayesinde vücuttaki iltihabı temizleyen fesleğen, bağırsak hastalıklarından koruyor. Kanserden koruyan fesleğen, DNA hasarlarını gideriyor. Özellikle lösemi kanserine karşı koruma sağlıyor. Göz sağlığını koruyarak, katarakt riskini azaltıyor. Hafızayı güçlendiriyor.
PAZIDA HAYAT VAR
Kansızlık, tüm dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu hastalığın tedavisinde geç kalmamak gerekiyor. İlaç tedavisinin yanında doğru besinleri tüketmek, kansızlıkla mücadelede etkin rol oynuyor. Yumurta, ıspanak, pazı, fındık, fıstık ve susam kansızlıktan koruyor.
OBEZİTEYE KAKAO
ABD'li Illinois Üniversitesi'ndeki araştırma, kakaonun faydalarını kanıtladı. Kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı. Obeziteye bağlı insülin direncini dengelediği de açıklandı.
PAZIDA HAYAT VAR
Kansızlık, tüm dünyada en sık görülen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Bu hastalığın tedavisinde geç kalmamak gerekiyor. İlaç tedavisinin yanında doğru besinleri tüketmek, kansızlıkla mücadelede etkin rol oynuyor. Yumurta, ıspanak, pazı, fındık, fıstık ve susam kansızlıktan koruyor.
OBEZİTEYE KAKAO
ABD'li Illinois Üniversitesi'ndeki araştırma, kakaonun faydalarını kanıtladı. Kakao çubuklarının yağları erittiği saptandı. Obeziteye bağlı insülin direncini dengelediği de açıklandı.