Ancak her unutkanlık demans hastalığı değildir. Unutkanlıkların tiroid ve paratiroid bezlerinin iyi çalışmaması, kansızlık, B12 vitamin ve folik asit yetersizliği, bazı psikiyatrik bozukluklar (en başta depresyon), aşırı alkol kullanımı, sigara kullanımı, hipertansiyon, hiperkolesterolemi, yaşlılık bunalımı ve inaktivite başka bazı sebepleri olabilir. Ancak Alzheimerli kişiler, kendi günlük işlevlerini yerine getiremezler, unutkanlık nedeniyle bu hastalarda hatırlama zorlaşır. Plan ve iletişim kurma zorlaşır.