İyi uykular!

Prof. Dr. Derya Karadeniz, pandemi sırasında günlük hayatın değişmesi sonucunda fiziksel aktivitenin azalması -homeostatik süreci etkileyerek, yatışkalkış ve beslenme zamanlarının değişmesi, evde çalışma, ekran karşısında fazla zaman geçirme (mavi ışık)- sirkadiyen süreci etkileyerek, uykunun normal özelliklerini bozduğunu söyledi. İşte uyku düzenini tekrar kazanmak için yapmanız gerekenler:

KALİTELİ uyku için uyku hijyenine riayet edilmeli.

HER GÜN gün aynı saatte uyanma, sabah uyanınca yataktan çıkılmalı. Öğlen kısa süreli 'şekerleme' yapılmalı (30 dakikayı aşmayacak şekilde).

GÜN içinde normal fiziksel ve zihinsel aktiviteye sahip olmak önemli.

YATAĞA uykuya hazır olunca gidilmeli. Aksi takdirde uykuya dalmanız uzun sürer.

AŞIRI şekilde kahve, çay, alkol, sigara kullanımı olmamalı.

YATAK odasının fiziksel özelliklerini uygun hale getirmeliyiz.

Yatağa girdikten hemen sonra fiziksel ve zihinsel aktiviteleri unutun.