Günümüzde çiftlerin çocuk sahibi olmak için en çok başvurduğu yöntemlerin başında tüp bebek geliyor. Uzmanlar başarı şansını artıran faktörleri açıklıyor: Eşler birbirine destek olmalı. Stresten uzak durmalı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op, Dr. Serhat Partalcı, tüp bebek tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Çiftlerin merak ettiği soruları şöyle yanıtladı:

Tüp bebek tedavisinde başarı şansını artıran faktörler nelerdir ?

Tüp bebek tedavisinde başarı şansını etkileyen faktörler, tabi ki en başta iyi bir psikoloji, eşlerin birbirine destek olması ve stresten (olumlu veya olumsuz) uzak durmakla başlar. Bu stres ve anksiyete her zaman "ya tedavi başarılı olmazsa" değil bazen "benim tedavim kesin olacak" şeklinde de olabiliyor. Ve başarısızlık sonrası çiftler daha fazla yıkım yaşayabiliyor. İkincisi tedavi zamanının en uygun zamana kaydırılması, ve tedavi başlamadan 3 ay önce doktorumuzu ziyaret edip dünya sağlık örgütünün gebelik öncesi başlanması gerekli önerdiği ilaçları ( folik asit, Multivitamin) başlanmalıdır.

Anne ve babalar bu dönemde nasıl beslenmelidir ?

Üstte belirttiğimiz gibi tüp bebek veya normal gebelik olsun önlemler, planlamalar, destek ürünler, doktor muayenesi mutlaka beklenen gebelik tahlilinden 3 ay önce başlanmalıdır. Ayni şekilde tüp bebek tedavisine üç ay kala çiftler gebelik öncesi doktor kontrolünü yaptırmalı, anne adayı bebek merkezi sinir sistemi sağlığına son derece olumlu etkisi olan, ve sinir sistemi hastalıklarından yüksek oranda koruyan folik asit ve multivitamin takviyelerine başlamalıdır. Alkol, sigara, fast food'tan sakınmaları, mümkün olduğunca organik ve ev yemekleri ile beslenmelidirler.

Fazla kilolu olmak tüp bebek şansını olumsuz etkiler mi ?

Fazla kilo günümüzde insan sağlığını tehdit eden en önemli sorunlardan birisidir. Sadece üreme sistemi ve tüp bebek değil tüm sistemlerimizi sigara gibi sinsice kemiren, yıpratan bir sorundur. Erkeklerde sperm değerlerini bozması, cinsel aktiviteyi azaltması yanında kadınlarda da hem gebelik hemde lohusalık döneminde ciddi sorunlar oluşturabilir.

YARIN: BESİNLERİN GÜCÜ

TÜP BEBEK TEDAVİSİ - OP.DR. SERHAT PARTALCI

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL