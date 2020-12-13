Kırmızı pancar kan yapar

Diyetisyen Salih Gürel, anemiyle ilgili önemli bilgiler verdi: Kansızlık, en çok hamileleri, bebekleri, okul çağındaki çocukları ve gençleri etkilemektedir. Kansızlık, birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin en büyük sebebi ise dengesiz ve düzensiz beslenmedir. Kansızlığa iyi gelen besinler ise şöyle:
Kırmızı et
Hindi, tavuk
Somon, ton balığı
Soya fasulyesi, tofu
Kırmızı pancar
Kuru bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi...)
Ceviz, fındık ve badem
Börülce, bezelye, fasulye ve yeşilbiber
Kuzukulağı, ısırgan, maydanoz, nane, ıspanak, roka, brokoli, pazı
Portakal, dut, muz, çilek ve kavun
Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma