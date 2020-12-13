Kırmızı pancar kan yapar

Diyetisyen Salih Gürel, anemiyle ilgili önemli bilgiler verdi: Kansızlık, en çok hamileleri, bebekleri, okul çağındaki çocukları ve gençleri etkilemektedir. Kansızlık, birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin en büyük sebebi ise dengesiz ve düzensiz beslenmedir. Kansızlığa iyi gelen besinler ise şöyle:

Kırmızı et

Hindi, tavuk

Somon, ton balığı

Soya fasulyesi, tofu

Kırmızı pancar

Kuru bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi...)

Ceviz, fındık ve badem

Börülce, bezelye, fasulye ve yeşilbiber

Kuzukulağı, ısırgan, maydanoz, nane, ıspanak, roka, brokoli, pazı

Portakal, dut, muz, çilek ve kavun

Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma