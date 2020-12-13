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    • Sağlık
    • 13.12.2020 Gazete
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    kan yapar

    , anemiyle ilgili önemli bilgiler verdi: , en çok hamileleri, bebekleri, okul çağındaki çocukları ve gençleri etkilemektedir. Kansızlık, birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir.

    Kırmızı pancar kan yapar

    Diyetisyen , anemiyle ilgili önemli bilgiler verdi: , en çok hamileleri, bebekleri, okul çağındaki çocukları ve gençleri etkilemektedir. Kansızlık, birçok sebebe bağlı olabilir. Ülkemizde en sık görülen kansızlık sebebi demir ve vitamin eksikliğidir. Demir ve vitamin eksikliğinin en büyük sebebi ise dengesiz ve düzensiz beslenmedir. Kansızlığa iyi gelen besinler ise şöyle:

    Kırmızı et
    Hindi, tavuk
    Somon, ton balığı
    Soya fasulyesi, tofu

    Kuru bakliyatlar (fasulye, nohut, mercimek, barbunya gibi...)
    Ceviz, fındık ve badem
    Börülce, bezelye, fasulye ve yeşilbiber
    Kuzukulağı, ısırgan, maydanoz, nane, ıspanak, roka, brokoli, pazı
    Portakal, dut, muz, çilek ve kavun
    Tahin, pekmez, kuru üzüm, kuru erik ve hurma

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