Coronasavar reçete!

Coronavirüs vakaları artmaya başladı. Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yollarını anlattı: "Pandeminin yükselişe geçtiği bugünlerde doğru beslenme çok önemli. Özellikle antioksidan zengin olan, vitaminminarellerden güçlü meyve ve sebzelere yer vermek önemli. Bağırsak sağlığı için kefir ve yoğurtları tercih edebiliriz. D vitamininden zengin süt ürünleriyle, mantar ve yumurta sarısı gibi ürünlere de beslenmemizde yer vermeliyiz. Sabahları yumurta, peynir, zeytin, mevsim salatası ve tam tahıllarla hazırlanmış dengeli bir kahvaltıdan sonra gün içerisinde kuru ve taze meyveler; fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlar ayran, kefir gibi süt ürünleriyle hafif ara öğünler yapabiliriz. Akşamları da ton balıklı, tavuklu, etli veya kuru baklagillerle hazırlanmış bir salata yanında yoğurt ve çorbayla da yine dengeli ve besleyici bir menü oluşturmak mümkün.

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