Prof. Dr. Kayıhan Engin, sebze ve meyvelerin renklerine göre bazı hastalıklara iyi geldiğini belirtti. Şunları söyledi:

Domates gibi kırmızı renkli sebze ve meyveler, likopen adlı karoten madde açısından zengin yapıya sahiptir. Bu madde, hücreleri serbest radikal oluşumlardan koruyarak, kalp ve akciğer hastalıklarıyla prostat kanserinin gelişimini önlüyor.

Kırmızı-mor renkli kara üzüm, böğürtlen, çilek, kırmızıbiber ve kırmızı elma gibi besin maddeleri de, antosyanin adı verilen güçlü antioksidan madde içeriyor. Bu madde, hücresel yaşlanmayı geciktiriyor ve kalbe yardımcı oluyor.

Havuç ve patates gibi turuncu renkli besinler de, kanser gelişimini önlediği bilinen alfa karoten içeriyorlar.

Portakal, şeftali ve nektari gibi turuncusarı renkli meyvelerde ise hücreler arası iletişimi destekleyen ve bu yolla kalp hastalıklarını önleyen kriptoksantin adlı madde bolca bulunuyor.

Yeşil rengin egemen olduğu Brüksel lahanası, brokoli ve kabak gibi sebzeler de, kanser yapıcı maddelerin çalışmasını engelleyen; sulforafan, izosiyanat ve indol içeriyor.

Lutein ve zeaksantin adlı karotenoidler açısından zengin olan yeşil-sarı renkteki mısır, bezelye ve ıspanak gibi bazı yiyecekler ise katarakt ile körlüğe yol açabilen hastalıklara karşı önleyici rol oynuyor.

Beyaz-yeşil renkli grupta yer alan sarmısak, soğan ve yeşil üzüm gibi sebzeler de tümör karşıtı vazife görüyor.