Sağlığa renk katın! Koronavirüs günlerinde nasıl sağlıklı olurum diyenlere altın öneriler

Coronavirüs sürecinde hastalığa yakalanmamak ya da hafif atlatmak için beslenme düzeninin nasıl olması gerektiği, son dönemlerde üzerinde sıklıkla durulan konular arasında yer alıyor.
Dyt. Ceyda Nur Çakın, "Beslenmenin bağışıklık sistemi ve hastalığa yatkınlık üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır. Spesifik besinlerin veya besin bileşenlerinin, hücrelerin aktivasyonu, sinyal moleküllerinin üretiminde modifikasyon ve gen ekspresyonu yoluyla bağışıklık sistemini etkileyebileceği kanıtlanmıştır.
Bununla birlikte tüketilen besinler önemli bir bağışıklık sistemi organı olan bağırsaktaki yararlı bakteri varlığını belirlemektedir.
Yeterli makro ve mikro besin tüketimi, özellikle demir, çinko ve B6, B12, A, C, D ve E vitaminleri, bağışıklık fonksiyonunu artırarak enfeksiyonu önlemeye ve bunlarla savaşmaya yardımcı olabilmektedir" dedi.
İşte sağlıklı ve güçlü olmak için 7 öneri:
1 Tükettiğiniz sebze ve meyvelerin farklı renkte olmasına özen gösterin. Tabaklarınız ne kadar renkliyse o kadar çok antioksidan vitamin-mineral alırsınız.
2 Haftada en az iki gün ızgara veya fırında pişmiş şekilde hamsi, uskumru, sardalya, palamut ve çinekop gibi omega 3 zengini balıkları tüketin.
3 Sıvı tüketiminize özen gösterin. Vücut ağırlığınız başına 30 ml. su tüketimi sağlayın.
4 Paketli atıştırmalıklardan uzak durun. Öğünlerinizin düzenli olmasına özen gösterin.
5 Bilimsel dayanağı olmayan besin takviyelerinden, bitkisel karışımlar ve kürlerden uzak durun.
6 Düzenli fiziksel aktivite ve egzersizi hayatınızın bir parçası haline getirmeye çalışın.
7 Uyku sürenizin yeterli olmasına özen gösterin.