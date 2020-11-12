Sağlığın renkli hali

Doğru gıdalar, her hastalığa savaş açıyor. Uzmanlar, hangi renk besinlerin hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:

BEYAZ: Sarımsak, soğan, pırasa, taze soğan, armut, karnabahar... Kalbi korur, kanserle savaşır.

KIRMIZI: Domates, karpuz, pembe greyfurt, kırmızı dolma biber... İçerisindeki likopen ile kanserden korur.

MAVİ: Böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor lahana... Adeta gençlik pınarıdır. Yaşlanmayı yavaşlatır. Beyin sağlığını iyileştirir.

YEŞİL: Lahana, ıspanak, brokoli, Brüksel lahanası, bezelye... Gözlere iyi gelir. Katarakt riskini azaltır. Vücudu toksinlerden temizler ve kanseri önler.

TURUNCU: Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango... Bolca betakaroten içerir. Gözleri korur. Vücuda güç verir.