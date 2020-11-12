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    • Sağlık
    • 12.11.2020 Gazete
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    Sağlığın renkli hali

    gıdalar, her hastalığa savaş açıyor. Uzmanlar, hangi renk besinlerin hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor...

    Sağlığın renkli hali

    Doğru gıdalar, her hastalığa savaş açıyor. Uzmanlar, hangi renk besinlerin hangi hastalığa iyi geldiğini şöyle sıralıyor:

    BEYAZ: Sarımsak, soğan, pırasa, taze soğan, armut, karnabahar... Kalbi korur, kanserle savaşır.
    KIRMIZI: Domates, karpuz, pembe greyfurt, kırmızı dolma biber... İçerisindeki likopen ile den korur.
    MAVİ: Böğürtlen, mavi yemiş, al üzüm, erik, mor ... Adeta gençlik pınarıdır. Yaşlanmayı yavaşlatır. Beyin sağlığını iyileştirir.
    YEŞİL: Lahana, ıspanak, brokoli, lahanası, bezelye... Gözlere iyi gelir. Katarakt riskini azaltır. Vücudu toksinlerden temizler ve kanseri önler.
    TURUNCU: Havuç, tatlı patates, balkabağı, kavun, kayısı, mango... Bolca betakaroten içerir. Gözleri korur. Vücuda güç verir.

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