Kasım’da covid başka

Sonbaharın gelmesiyle birlikte hapşırık, burun akıntısı ve sinüzit gibi şikayetler kendini gösteriyor. Her yıl bu zamanlarda yataklara düşüren mevsimsel hastalıklara şimdi de Covid-19 ekleniyor... En ufak bir öksürük ya da hapşırıkta herkes 'Corona'ya mı yakalandım?' endişesi taşıyor. Peki, kışın korkutucu hastalıklarından korunmak için ne yapmak gerekiyor? Takvim, okuyucuları için muhteşem bir yazı dizisiyle geliyor. Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi İç Hastalıkları Bölümü'nden Uzm. Dr. Başak Oğuz İnan, grip, nezle ve Coronavirüs arasındaki farklara değiniyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

NEZLE:

Soğuk algınlığı veya nezle, virüsler tarafından meydana gelir. Hafif seyirli seyreden mevsimsel hastalıklardandır. Burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırık, kuru öksürük ve hafif halsizlik şikayetleri ile başlar. Genellikle bir hafta içerisinde kendiliğinden düzelir. Destek tedaviler yeterlidir.

GRİP:

İnfluenza virüslerden kaynaklı meydana gelir. Üst solunum yolu ile alt solunum yoluna yayılabilir. Zatürreye neden olabilir. Boğaz ağrısı, ateş, yaygın eklem ağrısı ve halsizliğe neden olur. Aşısı ve antiviral tedavisi mevcuttur.

COVİD-19:

Bir üst solunum yolu virüsüdür. Wuhan'da tanımlanan, mutasyona uğramış halidir. Hastalık genellikle öksürük, ateş ve nefes darlığıyla belirti verir. Eklem ağrıları, halsizlik, tat ve koku almada bozukluk da eşlik edebilir. Bu hastalığın henüz tedavisi ve aşısı bulunmamaktadır.



HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Covid-19'un şu an bir tedavisi bulunmuyor. Korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak gerekiyor.

Nezle ve soğuk algınlığında ateş ve eklem ağrısı yoktur. Hasta bu durumda CoVİD olduğunu anlayamıyor. Dolayısıyla sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

Covid-19, diğerlerinden ayrı olarak alt solunum yoluna yerleşiyor. Bu nedenle öksürük ve nefes darlığına yol açıyor. Bu şikayetlerin yaşanması durumundan hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.

NASIL GÜÇLENELİM?

SİGARAYA MOLA: Sigara, üst solunum yollarını etkiler. Bu hastalıklardan korunmak için sigarayı bırakmak gerekir.

SPOR ŞART: Düzenli hareket ve fiziksel egzersiz bu hastalıklarla mücadelede güç verir. Açıkhava yürüyüşleri, koşu, yüzme gibi egzersizler tercih edilmelidir.

VİTAMİN DÜNYASI: Sağlıklı ve dengeli beslenme, vücuda güç verir. Özellikle C vitamininden zengin limon, turunçgiller, yeşilbiber, kivi, brokoli, karalahana, domates tercih edilmelidir.

D VİTAMİNİ: D vitamini Coronavirüs'ten koruyor. Vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamak için günde 15 dakika güneşlenmek gerekiyor.

PROBİYOTİKLERE YER AÇIN: Yoğurt, kefir, turşu bağışıklığı güçlendirir.

BİTKİ ÇAYLARI İLE KORUNUN: Ihlamur, zencefil, ekinezya gibi virüslere karşı koruma sağlar.

SAĞLIKLI UYKU: Vücudun dinlenmesini sağlar. Düzenli uyku bağışıklığı güçlendirir.

UZM. DR. BAŞAK OĞUZ İNAN - SAĞLIKLI HAYATIN ŞİFRESİ 1

HAZIRLAYAN: SİNEM UYSAL

YARIN: GRİPLE ARASINDA FARK VAR