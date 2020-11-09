Sağlık sıhhat 10’da

Sonbahar ve kış mevsiminde yeterli ve dengeli beslenme sağlık açısından çok önemli... Dr. Fevzi Özgönül, özellikle kasım ayında tüketilmesinde fayda gördüğü 10 besini tavsiye etti:

1 ŞALGAM

C vitamini ve kalsiyum mineralinden zengin bir bitkidir. Sadece kışın değil her mevsim yemeniz gereken bir besindir. Antioksidan özelliği sayesinde çeşitli kanserlerin riskini azaltır ve son derece lezzetlidir.

2 LAHANA

Lahana, çok besleyici ve faydalı bir sebzedir. Güçlü bir antioksidandır. Lahana iltihabı önler, kalp hastalıkları, karaciğer yağlanmasına karşı koruyucudur. Lahana iyi bir lif kaynağıdır, bu nedenle sindirim sistemine yardımcı olur ve kilo vermeyi kolaylaştırır.

3 KEREVİZ

İçeriğinde yüksek oranda tuz içerir, bu yüzden pişirirken mümkün olduğunca az tuzla pişirmekte fayda vardır. kötü ve yüksek kolesterolü önler,sindirim sistemine iyi gelir,kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucudur. Ayrıca karaciğer sağlığı içinde oldukça faydalıdır.

4 BAL KABAĞI

Bu sebze her çeşit vitamin açısından zengin olmasının yanı sıra özellikle A vitamini deposudur. Antioksidan içeriğinden de zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Lif içeri yönünden de zengin olduğu için sindirim sistemini destekler. Bal kabağı çok sağlıklıdır ve kış ayları boyunca sizi soğuktan koruyacak her çeşit minerali barındırır. Yemeklerde ve çorbalarda tercih edilebilir.

5 YER ELMASI

Yer elması, A ve C vitaminleri ile kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri açısından zengin bir besindir. Birçok antioksidan içeren yer elması, serbest radikalleri vücuttan atarak kalp sağlığını korur. Kansızlığa faydalıdır.

6 KARNABAHAR

Lahanagillerden olan Karnabahar, iyi bir C vitamini kaynağıdır. Yapısında E ve B grubu vitaminleri de barındırır. Kükürtlü bileşenlerden zengindir. Antioksidan aktiviteleri de yüksektir.

7 BROKOLİ

Brokoli son yıllarda ülkemizde de yaygın bir şekilde tüketilmektedir. C vitamininden ve beta karoten açısından zengindir. Böylelikle kış aylarında bağışıklık destekleyicidir. Birçok kanser türüne karşı koruyucu bir besindir.

8 PIRASA

Soğan gibi yapısında kükürtlü bileşikler içerir. Bu yüzden tansiyon düşürücü, kan yağları düşürme üzerinde olumlu etkileri olduğu bilinmektedir. İçerdiği posa sayesinde bağırsak faaliyetlerinin düzenlenmesine de katkıda bulunur.

9 HAVUÇ

Bu tür köklü sebzelerle kışın çok lezzetli çorbalar yapabilirsiniz. Ayrıca liflidir. Sağlıklı kalmanızı sağlayacak bir besindir. Tencere yemeklerinde ve salatalarda kilo vermeye çalışanlar için şeker içeriği nedeniyle abartı olmadan tüketilmelidir. Yağda eriyen A vitaminine sahip olduğu için pişmiş tercih edilmelidir.

10 ISPANAK

Demir içeriği yüksek olan ıspanak, Karoten, C vitamini açısından da zengindir. İyot içeriğinin yüksek olduğu az bilinir ama özellikle büyüme çağındaki çocuklar ve gebelerde alımı çok önemli olan iyot açısından değerli bir besindir. Ayrıca içerdiği A vitamini nedeniyle göz sağlığı için faydalıdır.