Canım ciğerim

Tüm dünyada ve ülkemizde en sık görülen kanserlerin başında gelen akciğer kanseri günümüzde giderek yaygınlaşıyor. Tüm dünyada farkındalık oluşturabilmek her yıl Kasım ayında akciğer kanserine çekiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Tülin Sevim, "Hastalığa ait şikayetlerin ortaya çıkması için birkaç yıl geçer ve hastalık ileri evreye gelinceye kadar fark edilmeyebilir. Erken dönemde hiçbir belirti yoktur veya var olan belirtiler hastalar tarafından önemsenmez. Bu nedenle de akciğer kanserini erken evrede yakalamak zordur" diyor. Sevim, bu sinsi hastalığın en sık görülen belirtilerini anlattı: Giderek kötüleşen öksürük, göğüs, omuz ve sırt ağrısı, nefes darlığı, hışıltılı solunum, kanlı balgam, ses kısıklığı, tekrarlayan zatürre atakları, halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, çomak parmak... Sevim "El ve ayak parmak uçlarının şişip çomak şeklini alması "çomak parmak" olarak tanımlanır. Bu kanserin en önemli habercisidir" dedi.