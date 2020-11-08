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    • Sağlık
    • 08.11.2020 Gazete
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    Tavsiyelere uyun unutun

    Bağırsak sağlığı yalnızca kişinin beden sağlığını değil ruhsal ve ını da etkiler. şu tavsiyelerde bulunuyor. Kabızlık için öncelikle düzenli yemek iz oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, her öğünü zamanında yemek bu kötü hastalığa yakalanmamak için oldukça önem taşır.

    Tavsiyelere uyun kabızlığı unutun

    Bağırsak sağlığı yalnızca kişinin beden sağlığını değil ruhsal ve ını da etkiler. şu tavsiyelerde bulunuyor. Kabızlık için öncelikle düzenli yemek iz oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, her öğünü zamanında yemek bu kötü hastalığa yakalanmamak için oldukça önem taşır.

    BOL BOL SU İÇİN
    Gün içinde bol miktarda su tüketmeniz de çok önemlidir. Su içmeyi sevmiyorsanız suyu sevdiğiniz gibi içilecek hale getirmelisiniz. .

    BUNLARA DİKKAT
    Zeytinyağına banılmış kepekli ekmek ile bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Yulaf ezmeli, ketentohumlu müsli sabah kahvaltılarında tüketilebilir. Karın egzersizi yaparak kabızlıktan kurtulabilirsiniz.

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