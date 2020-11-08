Tavsiyelere uyun kabızlığı unutun

Bağırsak sağlığı yalnızca kişinin beden sağlığını değil ruhsal ve sosyal hayatını da etkiler. Uzmanlar şu tavsiyelerde bulunuyor. Kabızlık için öncelikle düzenli yemek yemeniz oldukça önemlidir. Öğün atlamamak, her öğünü zamanında yemek bu kötü hastalığa yakalanmamak için oldukça önem taşır.

BOL BOL SU İÇİN

Gün içinde bol miktarda su tüketmeniz de çok önemlidir. Su içmeyi sevmiyorsanız suyu sevdiğiniz gibi içilecek hale getirmelisiniz. .

BUNLARA DİKKAT

Zeytinyağına banılmış kepekli ekmek ile bağırsaklarınızı çalıştırabilirsiniz. Yulaf ezmeli, ketentohumlu müsli sabah kahvaltılarında tüketilebilir. Karın egzersizi yaparak kabızlıktan kurtulabilirsiniz.