İsteksizliğe karşı çare sizsiniz! Cinsel isteksizliğin sebepleri nelerdir?

Araştırmalar gösteriyor ki, cinsel isteksizliğin birçok nedeni var. Uzmanlar öncelikli olarak cinsel isteksizliğin nedeninin bulunması gerektiğini düşünüyor. Çaresi ise sonra size kalıyor. Doç. Dr. Rıdvan Üney, "İnsanda cinsel isteğin oluşmasında birçok etken vardır. Hormonlar, beynin işleyiş sistemleri, sinir sistemi ve psikolojik etkenler, cinsel isteğin oluşmasında önemli bir yer tutar.

Bunlardan birinin kesintiye uğraması ya da bozulması cinsel isteksizliğin oluşmasına neden olur. Kadının; eşi olsun ya da olmasın cinsel isteksizlik yaşamını oldukça etkiler. Cinsel isteksizlik, kadınlarda en sık görülen cinsel işlev bozukluğudur. Her üç kadından biri, yaşamları boyunca bir dönem cinsel isteksizlik yaşarlar. Ancak bu soruna çareler de vardı. Gelişen tıp çareler sunmaktadır" dedi.

Doç. Dr. Rıdvan Üney, kadınlarda cinsel isteksizliğe neden olan durumları şöyle sıraladı:

1. Eşle tartışma ve şiddet davranışı.

2. Stresli yaşantı.

3. Depresyon, endişe bozukluğu gibi çeşitli psikiyatrik problemler.

4. Eşle yakınlığın azalması.

5. Eşin temizliğe özensiz olması.

6. Eşinde bulunan cinsel problemler.

7. Gebelik korkusu.

8. Evde kadın-erkek arasında rollerinin karışması.

9. Kadının kendine zaman ayıramaması.

10. Kadının işiyle ilgili sorunları.