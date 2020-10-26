Mantar, besin değeri açısından oldukça zengin bir besindir. Özellikle mantarın kalorisinin düşük olması ve içerisinde lif ve protein bulundurması bu besini oldukça değerli kılmaktadır. Mantar sade tüketildiği gibi, yiyecekler ya da salatalar içerisinde de tüketilmektedir. İşte mantarın faydaları:

Kas ve kemik sağlığının güçlenmesine faydalıdır. Özellikle fazla kalori içermediği için sporcular tarafından tüketilmesi önerilir.

Vitamin kaynağıdır. Mantar içerisinde D vitamini, kalsiyum ve bakır bulunur. Bu mineral ve vitaminler insan sağlığı açısından oldukça büyük faydaya sahiptir.

Mantarlar içerisinde çeşitli antioksidanlar bulundurur. Bu antioksidanlar sayesinde genç ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz.



KASLARI VE KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

Mantar tüketimi olan ya da ileride oluşabilecek kanserleri önler. Kanser riskinin %40 oranında azaltılmasına yardımcı olur.

Kolesterol hastaların tüketmesi gereken bir yiyecektir. Çünkü mantarlar, kolesterolü düşüren pek çok life sahiptir.