Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Sağlık
    • 15.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    Ekmek arası kolesterola karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar

    hayatımızla oynuyor! ve inme riskini artırıyor. Çözümü lı beslenmekten ve egzersiz yapmaktan geçiyor. Uzmanlar, uyarıyor: ’dan uzak durun. , fıstık tüketin.

    Ekmek arası kolesterol

    Kolesterol, ülkemizde en sık görülen kronik hastalıklar arasında yer alıyor. Vücudun tüm işlevini yerine getirebilmesi için kanda belirli miktarda olması gereken kolesterolün yüksekliği kalp sağlığını olumsuz etkiliyor. Yanlış beslenme ve hareketsizlik, kötü kolesterol adı verilen LDL'yi yükseltirken; lı bir yaşam tarzı bu değeri düşürüyor ve iyi kolesterol olarak adlandırılan HDL'yi istenilen seviyeye çıkartıyor. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hatice Betül Erer, kolesterol hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.

    HALSİZLİK EN ÖNEMLİ BELİRTİ
    Kolesterol, sessiz ilerliyor. Hemen hiçbir hastada kolesterol yüksekliği sadece muayeneyle anlaşılmıyor. Aşırı yükseldiği durumlarda ise göz kapakları, el ve tendonlarda sarı renkli yağ bezeleri, halsizlik, ayak ve bacaklarda uyuşma, yaraların geç iyileşmesi ve ciltte solgun görünüm ile belirti veriyor.

    SADECE İLAÇ YETMEZ
    Kolesterol yüksekliği tedavisinin, mutlaka yaşam şartlarındaki değişiklikle birlikte olması gerekiyor. İlaç tedavisi tek başına yeterli gelmiyor. Dengeli beslenmeye özen göstermek ve egzersiz yapmak gerekiyor.

    KALBİN DÜŞMANI
    , arterlerin duvarlarında (ateroskleroz) tehlikeli bir kolesterol ve diğer birikintilere yol açıyor. Buradaki birikintiler, atardamarlardaki kan akışını azaltabiliyor. Bu durum, göğüs ağrısı, ve inmeye neden olabiliyor.

    KİLOYA DİKKAT
    Kolesterolün yükselmesinde bazı faktörler etkili oluyor. Bunların başında aşırı kilolu olmak, egzersiz yapmayıp hareketsiz yaşamak geliyor.

    HAYAT KURTARAN ÖNERİLER
    Etlerdeki     yoğun yağlar pişirilmeden önce ayrılmalıdır.
    Sakatat tüketimi azaltılmalıdır.
    Sosıis, salam, sucuk gibi işlenmiş ürünler tüketilmemelidir.
    Ağırlıklı olarak beyaz et tercih edilmeli; pişirme yöntemi olarak ızgara, haşlama, buğulama tercih edilmelidir.
    Balık tüketilmelidir.
    Tahıl, taze sebze ve meyve tüketimi artırılmalıdır.
    Tam yağlı süt ve süt ürünleri yerine daha az yağlı ürünler tercih edilmelidir.
    Pasta, krema, margarin, fırın ürünleri, kızartma yiyecekler ve türü gıdalardan uzak durulmalıdır.
    Fındık, fıstık, ceviz gibi kuruyemişler de kötü kolesterolü düşürür.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Sağlık Ekmek arası kolesterola karşı uzmanlardan hayat kurtaran uyarılar
    Sağlık Haberleri Tüm sağlık haberleri
    Tüm Sağlık Haberleri