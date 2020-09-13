Yeni bir dönem | Cinsel sağlık

Gebelik, kadınların en hassas dönemleridir. Ancak toplumda hamilelikle ilgili 'doğru' bilinen yanlışlar, anneyi panikletir. Prof. Dr. Melih Atahan Güven, gebelikle ilgili bilinmesi gerekenleri açıkladı.

YANLIŞ: Tekrarlayan düşüklerim var. Tüp bebek yaptırmalıyım.

DOĞRU: Hamilelikte ilk 2-3 ay içinde yaşanan düşüklerin büyük kısmından bebeğin kromozom bozukluğu sorumludur. Vücut bunu tespit eder ve gebeliği sonlandırır. Sadece düşük oluyor diye tüp bebek yapılması doğru değildir.

YANLIŞ: Anne adayı canı ne çekiyorsa yemelidir. Hatta iki can taşıdığından iki kişilik yemelidir.

DOĞRU: Hamilelikte anne adayı 3-4 saat aralıkla yemek yemelidir. Anne adayının günlük alınması gereken kalori miktarı hamilelik öncesine göre sadece 300 kcal fazladır. Dolayısı ile iki kişilik yiyecek tüketmek hatalıdır.

YANLIŞ: Hamilelikte saç kesilmez ve saç boyatma yapılmaz.

DOĞRU: Anne adayı hamileliğin herhangi bir döneminde saçını kestirebilir. Bebeğin organları ilk 2.5 aylık süreçte tamamlanır. Bu süreçte bebeğe zararlı olabilecek etmenlerden uzak durmalıdır. Bugüne kadar saç boyatma sonrası bebeğe zararlı olduğu ispatlanan bir vaka yoktur.

YANLIŞ: Anne güzel ise bebek erkek, çirkin ise bebek kız olur.

DOĞRU: Bugün bebeğin herhangi bir yolla hamilelik öncesi cinsiyet tayinini yapmak mümkün değildir. Bebeğin cinsiyetinin anne karnında değişme imkanı da yoktur.