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    • Sağlık
    • 29.08.2020 Gazete
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    arzusu

    Yaz aylarının gözde meyvesi aşka da lezzet katıyor. ve B vitamini zengini kavun kolay uyumaya yardımcı olduğu gibi, da çiftlerde arttırıyor.

    Kavun arzusu

    Yaz aylarının gözde meyvesi aşka da lezzet katıyor. ve B vitamini zengini kavun kolay uyumaya yardımcı olduğu gibi, da çiftlerde arttırıyor. Uzmanlar sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor:

    Böbrekmesane kumu dökülürken kavun yenilirse böbrekler rahatlar ve sakinleşme hissi sağlanır.
    söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.
    Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.
    Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor. Vücudu serinletir.
    Yanıklara kavun konulursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır.
    Et pişirirken kabuklarından bir parça ilave edilirse et yemekleri çabuk pişer.
    Yemeklerden önce kavun yenirse, sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.

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