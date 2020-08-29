Kavun arzusu

Yaz aylarının gözde meyvesi kavun aşka da lezzet katıyor. İyot ve B vitamini zengini kavun kolay uyumaya yardımcı olduğu gibi, güzel kokusuyla da çiftlerde cinsel arzuyu arttırıyor. Uzmanlar sağlığa yararlarını şöyle sıralıyor:

Böbrekmesane kumu dökülürken kavun yenilirse böbrekler rahatlar ve sakinleşme hissi sağlanır.

İdrar söktürücüdür. İdrar yolu hastalıklarına iyi gelir. Basur şikayetlerini azaltır.

Kavun çekirdekleri kaynatılarak içildiğinde solunum yolu rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur.

Karaciğer hastalarına da kavun çekirdeği suyu faydalıdır. Fakat günde 1 bardaktan fazla içilmemesi gerekiyor. Vücudu serinletir.

Yanıklara kavun konulursa ağrıyı hafifletir ve iyileşmesini hızlandırır.

Et pişirirken kabuklarından bir parça ilave edilirse et yemekleri çabuk pişer.

Yemeklerden önce kavun yenirse, sindirim organlarını temizler ve hastalıkları giderir.