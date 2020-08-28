Böbreğiniz duman olmasın

Vücudun en önemli organlarından olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının vücuttan idrar yolu ile atımını sağlar.

Uzmanlar, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

Böbrek kanseri 40'lı yaşlardan sonra artmakla birlikte en fazla 60'lı yaşlarda görülür. Günümüzde hareketsizlik, obezite, sigara ve kimyasallara maruz kalma nedeni ile 20'li yaşlara kadar görülebilmektedir.

Böbrek kanserinin ortaya çıkmasında şişmanlık, sigara içimi, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, uzun süre ilaç kullanımı özellikle ağrı kesiciler etkilidir.

Böbrek kanserinde hastalarda halsizlik yorgunluk, idrarda kan gelmesi, idrar renginde değişiklikler, bel veya böbrek bölgesinde ağrı, sebepsiz kilo kaybı, iştahsızlık ve yüksek ateş gibi şikayetler olabilir.

MUCİZE BESİNLER

Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrısı ile biliniyor. Doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra bazı besinler, böbrekleri korumada mucize etki gösteriyor. Uzmanlar, böbrek dostu besinleri şöyle sıralıyor:



PANCAR SUYU

Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler.



KARAHİNDİBA ÇAYI

İdrar söktürücüdür.



ZENCEFİL ÇAYI

Böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.



ISIRGAN OTU

Böbrekleri korur.



LİMON SUYU

Böbrek taşlarını düşürür.