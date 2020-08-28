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    • Sağlık
    • 28.08.2020 Gazete
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    Böbreğiniz duman olmasın

    Böbrek i, yaygın görülen türlerden biridir. Obezite, sigara ve yüksek tansiyon riski arttırır. Vücdun en önemli organlarından olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının vücuttan idrar yolu ile atımını sağlar.

    Böbreğiniz duman olmasın

    Vücudun en önemli organlarından olan böbrekler, kandaki ürik asit, kreatinin ve üre gibi metabolizma artıklarının vücuttan idrar yolu ile atımını sağlar.

    Uzmanlar, böbrek sağlığı için dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı.

    Böbrek i 40'lı yaşlardan sonra artmakla birlikte en fazla 60'lı yaşlarda görülür. Günümüzde hareketsizlik, obezite, sigara ve kimyasallara maruz kalma nedeni ile 20'li yaşlara kadar görülebilmektedir.

    Böbrek kanserinin ortaya çıkmasında şişmanlık, sigara içimi, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, hipertansiyon, kronik böbrek yetmezliği, uzun süre ilaç kullanımı özellikle kesiciler etkilidir.

    Böbrek kanserinde hastalarda halsizlik yorgunluk, idrarda kan gelmesi, idrar renginde değişiklikler, bel veya böbrek bölgesinde ağrı, sebepsiz kilo kaybı, iştahsızlık ve yüksek ateş gibi şikayetler olabilir.

    MUCİZE BESİNLER
    Toplumda sık görülen rahatsızlıklardan böbrek taşı, neden olduğu dayanılmaz ağrısı ile biliniyor. Doktorların uygun gördüğü tedavinin yanı sıra bazı besinler, böbrekleri korumada mucize etki gösteriyor. , böbrek dostu besinleri şöyle sıralıyor:

    PANCAR SUYU
    Antioksidan etkisiyle böbrekleri temizler.

    KARAHİNDİBA ÇAYI
    İdrar söktürücüdür.

    ZENCEFİL ÇAYI
    Böbrek taşlarının düşürülmesini kolaylaştırır.

    ISIRGAN OTU
    Böbrekleri korur.

    LİMON SUYU
    Böbrek taşlarını düşürür.

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