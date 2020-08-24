Yanlış beslenme alışkanlıkları, en çok karaciğere zarar veriyor. Ülkemizde sık görülen karaciğer yağlanması, tedavi edilmediğinde siroza katta kansere bile yol açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Büşra Çengel, fazla kilonun karaciğer yağlanması riskini artırdığını belirtiyor. TAKVİM okuyucularına önemli bilgiler paylaşıyor. Karaciğer, normalde yüzde 10 yağ barındırıyor. Bu oranın daha fazla olmasıyla karaciğer yağlanması oluşuyor. Bu durum aşırı yağlı ve şekerli hazır yemeklere bağlı obeziteyle kendini gösteriyor. Bu sağlık sorunundan kurtulmada, doğru besinleri tüketmek kilit rol oynuyor.



Yulaf göbeği eritir: Lif bakımından zengindir. Karaciğer yağlanmasını durdurur. Göbeği eritir.



Margarin değil ceviz: Karaciğer yağlanmasının ortaya çıkmasında, sağlıksız yağ tüketimi etkili oluyor. Bu hastalıktan korunmak için margarin gibi doymuş yağlar yerine badem, ceviz, fındık, avokado yağı tercih etmek gerekiyor.



Yeşil çaysız olmaz: Antioksidan bakımından zengin olan yeşil çayın içerisindeki kateşin, kanseri engelliyor. Yağlanmaya karşı karaciğeri koruyor. Soğuk olandan ziyade sıcak yeşil çay içmek gerekiyor.